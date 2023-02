Olona desata la ira contra Vox: su sede amanece con pintadas

Macarena Olona ya no forma parte del panorama político español y, sin embargo, puede llegar a tener un gran peso. Todo dependerá de si sus amenazas se convierten en realidad. Es decir, de si la exdiputada del partido de Santiago Abascal deja de insinuar y comienza a hablar. Este domingo dejó varias perlas en la entrevista que mantuvo con Jordi Évole en La Sexta que ya ha tenido las primeras consecuencias para su antigua formación.

Uno de los momentos más relevantes en el programa Lo de Évole fue cuando retó a su antigua formación a presentar el formulario 347 de Hacienda. “Es la declaración que permite conocer qué se esconde dentro de la partida otros gastos y servicios exteriores, es decir, los pagos que haces a otros profesionales independientes por un importe superior a 3.000 euros y que en el ámbito privado llamamos la cuenta de putas y varios. Ahí se suelen esconder las maldades”. Con estas palabras Olona dejó entrever la corrupción en Vox. Y le ha pasado factura al partido este lunes.

La fachada de la sede nacional de Vox ha amanecido este lunes con pintadas ofensivas. EFE/Chema Moya

La fachada de la sede nacional de Vox, situada en la calle Bambú de Madrid, ha amanecido con pintadas contra los dirigentes del partido. «Maricones» y «traidores» son algunas de las pinturas que se podían leer a primera hora de esta mañana, según ha informado Efe. La granadina de adopción dijo que Vox era “el partido del macho alfa” y que era la fundación del partido, Disenso, la que limitaba el poder de Santiago Abascal o Javier Ortega-Smith. Sin especificar nada, ya que la entrevista estuvo llena de insinuaciones y con respuestas difusas, aseguró que las decisiones las tomaban agentes externos a la cúpula directiva.

“Cuanto más arriba estaba más niebla veía a mi alrededor y no tenía claro quién tomaba las decisiones en Vox. Es evidente que Santi no es libre completamente. Tengo la sensación de que las decisiones en Vox no siempre se toman en Vox, tengo la certeza de que se toman fuera de Vox”, ha añadido.

Vox History X y nazis

Todo esto ocurre, además, después de que la que fue candidata de Vox por Andalucía denunciara que desde dentro del partido van a por ella. «Lo que yo estoy viviendo es un Vox History X, es un señalamiento como enemigo», aseguró en comparación con la película American History X, un film en el que se cuenta la historia de un joven de Los Ángeles que sufre acoso por parte de sus excompañeros de la organización neonazi a la que perteneció. “Con esto no estoy queriendo decir que Vox sea un partido nazi”, matizó. “Lo que sí que me he encontrado son algunos ataques de personas que hacen loas a Hitler y que están en el entorno de Vox”, aclaró. Y agregó que cuando una persona sale de Vox, «se aplica una práctica de si no estás conmigo estás contra a mí».

“Lo que sí que me he encontrado son algunos ataques de personas que hacen loas a Hitler y que están en el entorno de Vox”

Olona dejó la política activa el pasado julio, tras el fracaso de Vox en las elecciones andaluzas. Y ahora tiene intención de volver, aunque sería en un nuevo partido. “Si yo vuelvo a la política activa es porque será que piense que puedo ocupar un espacio que sea necesario para asegurar la gobernabilidad de este país”, explicó a Évole.

“Estoy con todos esos españoles que han estado en la abstención que están deseando encontrar un proyecto en el que confiar y que les despierte de nuevo la ilusión. No sé si será alguno de los proyectos existentes o uno nuevo”, agregó. Donde no parece querer volver es al Congreso de los Diputados. Según apuntó, la «crispación» de la política nacional «no te deja prácticamente ni respirar». «He salido de una trinchera y nadie me va a meter en otra”, aseveró. .