El PP descarta que el PSOE y Bildu firmen un pacto en el País Vasco

El líder del Partido Popular del País Vasco y candidato a presidente autonómico, Javier de Andrés, rechazó este martes en el Fórum Europa que PSE y EH Bildu cierren un acuerdo de gobierno en Euskadi tras las elecciones autonómicas, que aún no tienen fecha, dejando al margen al PNV.

En este acto organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, que presentó el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, De Andrés se mostró «convencido» de que este escenario no es una posibilidad, ya no «por razones éticas o morales, sino por cuota de poder» y por interés del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La tesis de De Andrés es que tanto Bildu como PNV «están disputándose las simpatías» del PSOE de cara a las elecciones y en estos momentos «están en la órbita de Sánchez», «algo que le conviene mucho» al presidente del Gobierno.

No obstante, subrayó que ese escenario se alteraría por completo si Bildu y PSOE firman un acuerdo de gobierno en el País Vasco, ya que empujarían al PNV fuera de esa órbita, lo que «tiene su peligro» por la posibilidad de que pacte con el PP.

Con Bildu, en cambio, De Andrés descarta que los ‘abertzales’ salgan de «la órbita de Sánchez» porque son «un adversario más dócil» y no van a «coincidir con los populares en las votaciones en el Congreso de los Diputados». Además, cree que el PSOE «tiene otras cosas en negociación que también interesan a Bildu», como son las prisiones.

Pacto PNV-Bildu

Lo que no rechaza De Andres es un posible pacto entre el PNV y EH Bildu, después de que el candidato de los ‘abertzales’, Pello Otxandiano, ofreciese a los ‘jeltzales’ que gobernara la lista más votada.

De Andrés recordó que, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar fue preguntado sobre esta posibilidad, «tardó seis minutos en contestar y no dijo que no, tan solo dijo que no parecía creíble, pero no dijo que no». Esta posición, según el líder del PP vasco, fue reiterada a posteriori.

En este contexto, reconoció que tiene sospechas de que el PNV «esté pensando en esa posibilidad» para acabar con «la dependencia» que tiene en estos momentos de Sánchez.