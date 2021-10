¿Cuánto cobra Pilar Rahola? Mediapro esconde a la CCMA y al PSC el sueldo de la ‘diva independentista’

Mediapro se niega a hacer público el sueldo de Pilar Rahola la ‘diva independentista’ de TV3 que colabora de forma fija en el programa Preguntes Freqüents (FAQS) de TV3. El PSC había exigido a la CCMA que dijera cuánto cobra de la productora a la que la televisión pública tiene contratada para elaborar este programa en prime time.

Los socialistas habían exigido a los medios públicos catalanes que le facilitaran una “copia detallada de las cantidades que cobra cada uno de los colaboradores fijos del programa y cuáles son las tarifas para los colaboradores esporádicos con una lista en cada uno de los casos”.

La diputada del PSC, Beatriz Silva, hizo una primera petición de información el 11 de mayo de 2021, y que la CCMA le contestó que le había requerido la referido información para que en 10 días hábiles se ponga a disposición la “información solicitada por la diputada”, algo que finalmente no llegó.

Mediapro se ampara en la protección de datos

Silva presentó entonces un recurso de amparo a la Mesa del Parlament, para que requiriera a la CCMA por la información a la productora de Jaume Roures. Los socialistas, a través del órgano que rige la cámara catalana, recibió una respuesta donde se niega dicha información.

En dicho documento, Roures considera que no tiene obligación de hacer pública la información, puesto que la relación que existe con la Corporació es comercial “proveedor-cliente”: “El precio que se establece por contrato es la contraprestación por la producción de programa y la cesión de derechos de propiedad intelectual sobre el mismo a favor de la CCMA”.

Mediapro considera que la información es “privada” y no “pública” y, además, “posee un gran valor empresarial para la empresa productora, y su revelación, además de ir contra sus intereses económicos y empresariales, ocasionaría perjuicios de la empresa” y asegura que no es “relevante a efectos de transparencia pública”.

Silva: “Mediapro no quiere entregarla”

La productora de Jaume Roures también cree que hacer público el dinero que recibe Pilar Rahola por su participación en el FAQS podría vulnerar la protección de datos: “Las retribuciones que se solicitan constituyen datos de carácter personal y no existe ninguna base legal que legitime la revelación sin el consentimiento de los interesados”.

Los socialistas no se dan por vencidos en esta cuestión, y han pedido a la Mesa que se reúna y considere que la información requerida ha sido denegada. Además, pide “que antes de la decisión firme de la Mesa, se reúna el órgano de garantía del derecho de acceso a la información pública”.

La diputada del PSC denuncia que la CCMA le reconoce que “el decreto 8/2021 sobre transparencia y derecho de acceso a la información les obliga a requerirla pero que no me la facilitarán porque Mediapro no quiere entregarla” e insiste en que Mediapro está obligada a hacer públicas las cuantías al tratarse de “dinero público”.