La mala relación entre ex presidente Carles Puigdemont (Junts) y el ex vicepresidente Oriol Junqueras (ERC) volverá a hacerse patente el próximo día 6 de julio. El líder republicano viajará a Estrasburgo para acudir al pleno de la Eurocámara y, de paso, se reunirá con sus eurodiputados y también con los huidos de la Justicia española de Junts, Toni Comín y Clara Ponsatí.

La gran ausencia se llama Carles Puigdemont. Desde su entorno callaron en un principio alimentando el posible encuentro entre ex presidente y ex vicepresidente, pero las mismas fuentes insisten a Economía Digital que si Puigdemont no participa en el pleno, lo suele ver desde Bruselas y “no se desplazará”, confirman. Ambos líderes no se ven desde octubre de 2017.

Puigdemont decidió huir de España tras el intento de golpe del 1-O sin avisar a Oriol Junqueras, quien sí afrontó las consecuencias judiciales con pena de prisión. A partir de ahí, la comunicación ha sido inexistente, según afirman varias fuentes conocedoras, y el hecho de que ambos se sigan evitando da a entender que las relaciones siguen rotas hasta el momento.

Según ha podido saber ED, desde el ámbito independentista “se está trabajando” porque ambos dirigentes se vean y entierren el ‘hacha de guerra’ para escenificar “unión” dentro de la misma hoja de ruta soberanista.

Leer más: Puigdemont tomará las calles si Aragonès frena la agenda independentista

ERC y Junts también trabajan estos días con la ANC y Ómnium Cultural para “agitar las calles” con protestas y manifestaciones en favor de la independencia para hacer ver que sus propuestas ante el Gobierno (amnistía, referéndum e independencia) es lo que la ciudadanía reclama, según explican. Este jueves, la ANC ha organizado junto a los CDR una protesta contra el monarca y a favor de la independencia y el domingo también participará en Arenys de Munt.

Visitas a Puigdemont

Quienes sí visitarán este viernes en Waterloo (Bélgica) al ex presidente Puigdemont son el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y los ex consejeros, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn.

Se trata del primer encuentro de los cuatro excarcelados desde otoño de 2017. Desde su salida de prisión, todos ellos han manifestado su voluntad de reunirse con Puigdemont y de no abandonar la primera línea política, pese a que están inhabilitados por la Justicia.

El ex presidente sigue muy activo en redes sociales y aprovechó este miércoles para contestar a Pedro Sánchez tras el contundente mensaje, lanzado en el Congreso, sobre que no habrá referéndum de independencia.

Alguns se sorprenen que @sanchezcastejon digui que no acceptarà un referèndum i que plantegi una via impossible. Hem fet abans aquest camí, i hem rebut sempre la mateixa resposta. Podem treure’n ja conclusions i posar-nos a preparar l’alternativa a la intransigència de l’Estat? — Carles Puigdemont (@KRLS) June 30, 2021

“Algunos se sorprenden de que Pedro Sánchez diga que no aceptará un referéndum y que plantee una vía imposible. Hemos hecho antes este camino, y hemos recibido siempre la misma respuesta. ¿Podemos sacar ya conclusiones y ponernos a preparar la alternativa a la intransigencia del Estado?“, contestó en Twitter.

Puigdemont sigue representando al ‘ala dura’ de Junts, que estos días busca poner en el foco de su interlocución con el Gobierno una salida para los ‘fugados’ de la Justicia que como él no pueden volver a España sin ser juzgados. Tras los indultos, el entorno de Puigdemont insiste en que el Gobierno posibilite su regreso sin tener que rendir cuentas ante la Justicia.

Leer más: La vuelta de Puigdemont divide al Gobierno y al independentismo

El ex president ha logrado el apoyo de los socios de Gobierno, Unidas Podemos. Sin embargo, los socialistas insisten en que pese a la reforma del delito de sedición, Puigdemont tendrá que pasar por el Supremo.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, insistió a Pedro Sánchez, en su visita esta semana a Moncloa, en buscar una solución conjunta sin obtener por el momento ninguna respuesta del Gobierno central.

Junqueras se va de ‘gira independentista’

Mientras Puigdemont sigue sin solución y con ganas de volver a España, el ex vicepresidente Oriol Junqueras prefiere salir para irse de ‘gira independentista’.

El republicano viajó este miércoles a Ginebra con la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los ex consejeros, Raül Romeva y Dolors Bassa para verse con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, tras cuatro años. Junqueras aprovechó el encuentro para denunciar la “represión que aún sufre el movimiento independentista, con más de 3.000 personas represaliadas”.

És molt més que un retrobament personal.



La imatge del fil històric que connecta el present de lluita i repressió amb el futur de llibertat i dignitat que tenim dret a guanyar-nos.



Cada un i cada una ens representen i enriqueixen. Els 5 són la millor esperança pel nostre país. pic.twitter.com/dHatyHODYB — Ernest Maragall i Mira (@ernestmaragall) June 30, 2021

Junqueras sigue defendiendo que lucharán por la amnistía y por un referéndum para ejercer el derecho a la autodeterminación: “La amnistía y la independencia no solo son un derecho; son un deber: es la única manera de que los ciudadanos puedan vivir en un país de libertades y justicia”.

Por su parte, Rovira dijo que “la represión continúa, a pesar de que la cárcel indigna e injusta se ha acabado”, en referencia a los indultados por el Gobierno.

El independentismo, dividido

El independentismo afronta su causa dividido. Mientras Junqueras se acerca a ver a los suyos, huidos de la Justicia en otros países, Puigdemont pide que le vayan a ver a Bruselas para insistir en el ‘¿qué hay de lo mío?’. Los indultos no solucionan su caso y los republicanos se ponen de perfil.

El expresident Carles Puigdemont, atiende a la prensda tras la reunión que ha mantenido con los consellers de JxCat en el Govern, Jordi Puigneró, Jaume Giró, Victòria Alsina, Gemma Geis, Josep Maria Argimon, Lourdes Ciuró y Violant Cervera, frente la Casa de la República, en Waterloo. Foto: EFE/ Horst Wagner

Junqueras continuará con su ‘gira independentista’ el próximo día 6 de julio en la Eurocámara en Estrasburgo. El Gobierno de Pedro Sánchez también vigila sus pasos para no volver a exportar la falacia soberanista fuera de España, por la cual están siendo juzgados ahora en el Tribunal de Cuentas.

También Puigdemont sigue vigilante los pasos de quien fuera su ex vicepresidente. Su entorno planea otro acto, como el de Perpignan (Francia), por todo lo alto para que no se olvide su causa, mientras presiona a ERC para que introduzca su petición en la mesa de diálogo.

Aragonès ya ha comprado el relato de Moncloa y no incluirá ni a Junqueras ni a Puigdemont en la mesa de diálogo. Sin embargo, el entorno del ex presidente asegura que estarán pendientes de todo lo que se hable, como siempre.