Sanidad anuncia que las Comunidades Autónomas recibirán la mitad de vacunas de Janssen

El Ministerio de Sanidad ha comunicado este martes a las Comunidades Autónomas que el próximo jueves recibirán la mitad de las dosis previstas de Janssen, debido a la escasez de estos fármacos, 146.000 de los cuales se distribuyeron la semana pasada.

Así lo han explicado fuentes autonómicas que denuncian que, debido a la reducción, deberán reorganizar su plan semanal de vacunación, un plan que incluía entre sus opciones la vacuna monodosis de Johnson & Johnson. No obstante desde el Ministerio de Sanidad han asegurado que la información la han transmitido en cuanto la han sabido desde la compañía americana para que, justamente, las CC.AA puedan reorganizarse.

En este sentido, la Comunidad Valenciana recibirán esta semana 14.000 de las 28.0000 vacunas de Janssen comprometidas y Galicia 7.000 dosis de las 14.000 previstas. En el caso de Murcia, ha sido su presidente, Fernando López Miras, quien ha comunicado el descenso de vacunas entregadas.

No obstante, ha afeado al Gobierno que “con esta planificación, el Ministerio entenderá que se generan disfunciones en los puntos de vacunación y en los municipios, pero creo que por eso todos debemos ser responsables y confiar en los profesionales sanitarios y mientras lleguen vacunas y, si el ministerio de Sanidad no cambia más y no da más volantazos respecto al plan de vacunación, seguiremos vacunando al mayor porcentaje de población posible”.

Por el momento, estas vacunas han servido como apoyo a las otras profilaxis para vacunar a las personas de entre 70 y 79 años y personas de alto riesgo.

Leer más: La EMA recomienda poner las segundas dosis de Astrazeneca

El retraso de las vacunas es una de las consecuencias de haber retirado la vacuna de circulación debido a la imposición del CDC y el FDA estadounidenses, seguidos por la EMA, que ante varios episodios de trombos sufridos por personas recién inoculadas decidieron reevaluar la profilaxis hasta poder certificar su seguridad.

Inicialmente, entre los meses de abril y junio debían llegar a España de forma gradual hasta 5’5 millones de dosis y que, durante este mes Janssen llegara a enviar las primeras 300.000 dosis.

Por el momento, el Gobierno ha repartido 146.000 vacunas de esta compañía y será el próximo jueves cuando el Ministerio de Sanidad lleve a cabo la distribución de la siguiente remesa.