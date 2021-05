Al cierre de los colegios electorales el sondeo de GAD3 realizado para TVE ya tiene un ganador del 4-M. Según las encuestas realizadas, sin ningún tipo de sorpresa el PP sería la formación que más votos habría conseguido en estos comicios (un 43,7%), marcando grandes distancias con el bloque de la izquierda. El PSOE obtendría el 18,% de las papeletas y evitaría así el sorpasso de Más Madrid, que se quedaría con el 16,10%, mientras que Unidas Podemos se haría con el 7,9% de los apoyos. Ciudadanos se quedaría fuera de la Asamblea.

La empresa demoscópica que dirige Narciso Michavila otorga al partido que dirige Isabel Díaz Ayuso entre 62 y 65 escaños. Se queda así a 5-7 de la mayoría absoluta, por lo que para gobernar necesitaría el apoyo de Vox, que obtendría el 9,2% de los apoyos y entre 12 y 14 parlamentarios. La derecha se haría fuerte y podría alcanzar hasta 74-79 escaños para formar Gobierno, mientras que la izquierda se quedaría con entre 56 y 63 asientos.

Ángel Gabilondo perdería cualquier opción de presidir la Comunidad de Madrid. Sus 25-28 escaños no serían suficientes con la suma de los de Más Madrid (21-24) y los de Unidas Podemos (10-11) que, aunque mejora respecto a los resultados de 2019 cuando entró en la Asamblea por los pelos, con un 5,6% de los votos, se queda lejos de los objetivos de los morados de entrar en un ejecutivo regional.

Triunfo para Isabel Díaz Ayuso: el PP duplica escaños

El PP mantendrá el poder en la Comunidad de Madrid al menos dos años más, según GAD3, hasta 2023. Con su ex socio de Gobierno Ciudadanos fuera del tablero político, la única forma de seguir al frente de la Asamblea será con la ayuda de Vox. No obstante, los de Rocío Monasterio ya apuntaron que estarían dispuestos a quedarse fuera del Ejecutivo y dar su apoyo a los populares. Eso sí, con ciertas condiciones que todavía no han dado a conocer.

Leer más: Moncloa construye el discurso para subestimar un triunfo de Ayuso

En cualquier caso, de cumplirse estas estimaciones, lo que quedaría claro es el triunfo de Isabel Díaz Ayuso. El PP duplica los parlamentarios respecto a los comicios de 2019, cuando obtuvo 30 escaños frente a los 62-65 que se espera que obtenga esta noche y marca distancias con la izquierda. Y, del mismo modo, estos resultados marcan el fracaso de los socialistas, que registran peores datos que en las dos elecciones anteriores. En concreto, el PSOE podría perder hasta 12 escaños diputados en comparación con los últimos comicios.

Mónica García mejora el resultado de Errejón

Y pese al fiasco de la izquierda, Más Madrid podría salir con buen sabor de boca en esta noche electoral. El partido liderado por la candidata revelación Mónica García ha mejorado los número de su sucesor, Íñigo Errejón. La formación obtendría hasta cuatro asientos más y recorta distancias con el PSOE, situándose como alternativa a la izquierda tradicional entre los madrileños.

La candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García durante su visita las cocheras de la EMT de Entrevías en Madrid este lunes donde mantendrá una reunión con el Comité de empresa. EFE/ Fernando Villar

No podría decir lo mismo Unidas Podemos que, pese a aumentar su representación en la Asamblea respecto a 2019, Pablo Iglesias se quedaría muy lejos del objetivo de desbancar a Ayuso de la presidencia madrileña. Los morados apenas tendrían relevancia en el hemiciclo al convertirse en la fuerza minoritaria y muy por detrás de Más Madrid.

Continúa la hecatombe de Ciudadanos

El gran perdedor de la noche, como ya viene siendo habitual en las jornadas electorales, sería Ciudadanos. Michavila vaticina su fin en la Asamblea de Madrid al no lograr el 5% de los votos necesarios para entrar en la Cámara. Se quedaría en tan solo un 3,20%, por lo que pasa de gobernar junto al PP a desaparecer: de 26 escaños a ninguno.

No obstante, cabe destacar que esta encuesta no ha sido elaborada a pie de urna como se hacía en tiempos precovid, sino que se ha realizado una estimación de encuestas realizadas en los días previos a este 4-M, según han advertido desde GAD3. Por lo tanto, no tiene en cuenta el aumento de la participación que, a una hora de cerrar los colegios electorales, era del 69%, once puntos más que a la misma hora en las elecciones de 2019.

De hecho, los partidos políticos, tras conocer estas previsiones, han pedido prudencia y han preferido esperar a realizar valoraciones.