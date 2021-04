Iglesias choca con PSOE y con Más Madrid por la estrategia de pactos

La izquierda no articula bien su mensaje. Unidas Podemos llama a la unidad de un gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid que destierre a la presidenta del PP, Isabel Díaz Ayuso. Los socialistas buscan sólo el apoyo de Pablo Iglesias; mientras que Más Madrid pide diálogo porque quiere implantar en Madrid el ‘pacto del Botànic’ como el formado en el gobierno valenciano.

Iglesias choca con los socialistas que, de momento, solo piden su apoyo. El PSOE no quiere desvelar en campaña los futuros pactos y cargos, si sumara la izquierda en Madrid. Mientras que Iglesias ya se ve dentro del Gobierno y reclama la consejería de Educación.

El líder de Unidas Podemos lo tenía claro desde hace dos semana e insiste en ello. Su partido está movilizando a los votantes de izquierdas, si suman (PSOE, Más Madrid y Podemos) buscará entrar en el gobierno de la Comunidad y, además, sigue con la idea de que su formación esté al frente de la Consejería de Educación.

El líder de Podemos y candidato a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, en una entrevista en TVE. Foto: RTVE/Archivo

De los errores se aprende y lo que tiene claro Pablo Iglesias es que si su partido saca buenos resultados ‘tocará poder’ dentro del gobierno autonómico. Ya vale de consejerías vacías, como le sucedió con la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y su agenda ‘simbólica’. El diputado Rafael Mayoral confirmó que la intención de Podemos es estar dentro del futuro gobierno.

“Pablo Iglesias no ha dicho que él cogería, ha dicho que Unidas Podemos, nuestro espacio político, a veces es importante los matices; incluso planteaba la posibilidad de que la Consejería de Sanidad pudiera ser llevada por Mónica García”, puntualizó Mayoral hace dos semanas en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

El reparto de cargos de Iglesias enerva al PSOE

El mero hecho de que se hable de un gobierno de coalición y del reparto de consejerías ya enerva a los socialistas. Fuentes del PSOE tuvieron que aclarar tras el primer debate electoral que Gabilondo tendió la mano a Iglesias “solo para pedir su apoyo, no para formar gobierno en Madrid”. “Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones en Madrid”, anunció el candidato socialista en su minuto de oro.

Los socialistas enseguida corrigen y evitan hablar de quién entraría en un gobierno de izquierdas. Algo que critican a Iglesias señalando que “es muy pronto, sin ver los resultados, para ya ir pidiendo puestos”, sentencian.

Sin embargo, el propio Iglesias criticó que Gabilondo vendiera a la ministra Reyes Maroto como su futura vicepresidenta económica.

Esto es lo que decía Iglesias el pasado 16 de abril: “Cuando ganemos las elecciones hablaremos de programas, equipos y nombres. De momento hay que ir a ganar, pero no nos despistemos; luego se hablarán de cosas cuando sumemos. Yo no voy a vetar a nadie que proponga el PSOE, pero hablar antes de ganar las elecciones de hacer los equipos es construir la casa por el tejado. Esto hace que la gente diga que nos estamos repartiendo puestos sin ganar. Yo aspiro a ser presidente pero la gente quiere que ganemos las elecciones y no repartir cargos antes que ganar a la derecha”, esgrimió.

Los de Gabilondo recuerdan estas palabras y ven “contradicciones” en el candidato de Podemos. “Lo lógico sería esperar y ver qué podemos hacer conforme los resultados”, señalan fuentes socialistas.

Más Madrid y la fórmula valenciana

Más Madrid apuesta por reeditar la fórmula de gobierno valenciana, donde el PSPV, Compromís (coalición integrada por el Bloc, Iniciativa PV y el Verds) y Unides Podem (Podem y Esquerra Unida) gobiernan a tres bandas con un programa común.

“Nosotros apostamos por un modelo como el pacto del Botánic”, defiende la candidata de Más Madrid, Mónica García. Pero cabe distinguir entre el primer pacto firmado en 2015, donde el primer ejecutivo de Ximo Puig se pudo conformar con Compromís de socio en el gobierno, con Mónica Oltra de líder y vicepresidenta, y con el apoyo (externo) de Podemos en el parlamento valenciano.

Mientras que el segundo pacto se renovó el programa político y se decidió que Unides Podem entrara a formar parte también del ejecutivo autonómico. Los de Iglesias mantienen una vicepresidencia en el gobierno valenciano y una consejería. “El objetivo es replicar esta propuesta en la capital para echar al PP”, señalan desde el partido de Errejón.

En conversación con los socialistas y Más Madrid, aseguran que “es demasiado pronto para hablar de consejerías”, sino de movilizar a la izquierda para luego hablar de gobierno.

Evitan así posicionarse sobre los futuros pactos de gobierno e insisten en que “todavía queda mucha campaña para ganar o perder votos. Depende de que le digamos a la gente las propuestas que tenemos para Madrid”, insisten desde el PSOE.