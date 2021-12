Vox quiere que el Tribunal Constitucional obligue al Parlament a usar también el castellano

Vox ha decidido presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para que las comunicaciones formales y documentos en el Parlament sean también en castellano. La petición se llevó primero a la mesa del Parlament, que decidió rechazar la propuesta de la formación de Ignacio Garriga.

“No vamos a permitir que el catalán sea la única lengua de uso por parte de las instituciones públicas en Cataluña”, ha asegurado Garriga a través de un video publicado en redes sociales. El partido quiere que todos los textos y comunicados se publiquen en las dos lenguas oficiales de Cataluña.

Garriga ha definido la situación actual como “una vulneración de los derechos de los catalanes, negándoles su lengua oficial”. El líder de Vox en el Parlament ha asegurado que quieren las comunicaciones también “en la lengua propia de nuestra Nación”, en referencia al castellano.

“La batalla por la defensa del español”

El partido se propone “liderar la Cataluña silenciada y condenada a la muerte civil durante décadas” y que no quiere seguir “resignada”. Por eso, Garriga se emplaza a dar “la batalla por la defensa del español” en varios ámbitos donde el catalán se use como única lengua de comunicación, como en la escuela, puesto que el partido defiende separar a los niños en varias líneas.

No es la primera acción de Vox sobre esta cuestión. El partido de Ingacio Garriga ya anunció que emprendería acciones legales con el cumplimiento de la sentencia. “No es normal que en una región como Cataluña no se cumplan las sentencias y se llame a desobedecer a la justicia y aquí no pase nada”, expresó Antonio Gallego desde el Parlament.

El partido es extremamente beligerante con la cuestión de la lengua. Vox llegó a pedir a los padres y madres que se apuntaran masivamente a pedir el 25% de castellano en las escuelas tras la polémica en Canet de Mar con un alumno de p5, y pidió una “suspensión inmediata” de la autonomía de Cataluña para despojar Govern “separatista” de sus atribuciones.