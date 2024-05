Dentro de todos los aspectos que debemos cuidar a la hora de navegar por internet, la privacidad es uno de los más importante. Estar seguros de que nadie tiene acceso de ninguna forma a ningún dato de la información confidencial que circula sobre nosotros en internet es la salvaguarda que nos permite estar tranquilos.

Para proteger toda esta información, tanto los propios navegadores y plataformas de las que hacemos uso tienen sus propias herramientas, además de los cientos de antivirus cuya función principal gira en torno a protegernos de cualquier tipo de amenaza externa en internet. Pero, ¿y si os dijéramos que vosotros mismos podéis hacerlo con una simple búsqueda? Es posible, y hoy os contaremos cómo.

Egosurfing, el concepto que te ayuda a proteger tu privacidad en internet

A la hora de navegar por internet, son muchos los términos con los que podemos toparnos y que hacen referencia a todo tipo de acciones. Y hoy hablamos del egosurfing, que consiste, en resumidas cuentas, en buscarse a uno mismo en internet, con el objetivo de encontrar toda la información que aparece sobre ti. Algo que muchos piensan que solo tiene sentido si posees cierta fama, pero nada más lejos de la realidad.

Y es que esta práctica sirve para mucho más que simplemente poder leer las opiniones que otros usuarios puedan afirmar sobre ti en la red. Más allá de esto, también es una práctica importante a la hora de determinar qué datos personales son accesibles para cualquiera en internet, lo cual hace referencia a datos privados, contraseña, y todo tipo de contenido que pueda poner en peligro tu privacidad.

Para ello, simplemente hay que buscar tu nombre y apellidos entrecomillados, para acotar la búsqueda lo máximo posible. En función de la actividad que cada uno puda tener en redes, lo habitual es que aparezcan los perfiles de las redes sociales, siendo el de LinkedIn uno de los más habituales. Y si la búsqueda de tu nombre simplemente arroja estos resultados, estás de enhorabuena, tus datos están protegidos de los posibles ataques en internet.

Sin embargo, ser víctima de una filtración de datos es mucho más sencillo de lo que podemos llegar a pensar. Ni siquiera tiene por qué venir precedido por un error nuestro. Mismamente, cuando una plataforma en la que estamos registrados sufre un ciberataque, es posible que nuestros datos se filtren. Algo medianamente grave en casos como una filtración de la contraseña de una red social, pero extremadamente grave si, por ejemplo, se filtra información de tu cuenta bancaria que permite a los delincuentes acceder a ella.

Si la práctica del egosurfing no arroja ningún resultado, lo más posible es que no hayas sido víctima de ninguna filtración. Sin embargo, el sitio web Have I Been Pwned, al que puedes acceder desde este enlace, es una plataforma de confirmación en la que simplemente introduciendo tu dirección de correo electrónico, podrás saber si has sido víctima de alguna filtración de datos. ¿Lo malo? Que solo está disponible en inglés. ¿Lo bueno? Que es altamente eficiente.