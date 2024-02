Cómo descargar reels en Instagram sin aplicaciones de terceros

En pleno 2024, es difícil toparnos en nuestro círculo con una persona que no conozca Instagram. No solo porque se trata de una de las redes sociales que cuenta con un mayor número de usuarios, sino porque es completamente accesible para todo tipo de personas, independientemente de su relación con la tecnología y de su conocimiento acerca de estas redes sociales.

Una aplicación que, con el paso de los años, ha ido adquiriendo aprendizajes de otras. Por ejemplo, desde la llegada de TikTok, que popularizó el consumo de contenido corto y veloz, Instagram no quiso quedarse atrás, dando cabida en su aplicación a los denominados Reels, que cumplen la misma función: vídeos cortos que aparecen en bucle a los usuarios.

No pierdas ninguno de tus reels favoritos siguiendo estos sencillos pasos

Si bien es cierto que la propia aplicación nos brinda la posibilidad de guardar los reels en favoritos, para así poder verlos cuando queramos, a la hora de no tener conexión a internet puede llegar a ser un verdadero problema. Y del mismo modo que, como os contamos recientemente, TikTok ofrece a sus usuarios una opción nativa para descargar los vídeos, Instagram no podía ser menos.

Y es que, a finales de 2023, los desarrolladores de Instagram decidieron brindar a sus usuarios la posibilidad de descargar cualquier vídeo en su teléfono, para verlo cuando queramos en la propia galería del dispositivo. Y no requiere del uso de ninguna aplicación de terceros o ningún sitio web, ya que es la propia plataforma la que pone todo tipo de facilidades para que lo llevemos a cabo.

Y lo cierto es que descargar uno de estos Reels de Instagram no puede ser más sencillo. En el vídeo en cuestión que queramos descargar, simplemente tendremos que hacer clic sobre el icono Compartir, donde veremos desplegarse un amplio abanico de opciones. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría cierto tiempo atrás, ahora contamos con una opción llamada Descargar, que nos permite descargarlo directamente al dispositivo.

Una opción que se sitúa por encima aún de lo que ofrecen en TikTok, ya que esta plataforma reserva a los creadores el derecho de que sus vídeos sean descargados o no, mientras que en Instagram ahora todos los vídeos de su plataforma pueden ser descargados por los usuarios.

Una opción que no solo es útil para ver los vídeos sin internet, sino para compartirlos con quienes no tienen Instagram. Es cierto que, anteriormente, existía la posibilidad de enviar el enlace por otras vías, como por ejemplo Whatsapp. Sin embargo, si el remitente no tenía una cuenta de Instagram, acceder al vídeo podría ser un poco tedioso. Ahora, simplemente tendremos que enviarlo como archivo de Whatsapp a quienes no tengan Instagram, haciendo de esto una tarea fácil, sencilla y apta para todo el mundo.