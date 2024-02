Las dos vías más sencillas para descargar vídeos de TikTok

A día de hoy, es una obviedad y no es necesario remarcar que las redes sociales juegan un papel fundamental en la vida de muchas personas. Desde las más antiguas, como la renombrada ‘X’ o Instagram, hasta otras más novedosas como TikTok, una red social basada en los vídeos cortos que ha captado cientos de millones de usuarios a lo largo de los últimos años.

Sin embargo, aún a día de hoy aún quedan otros tantos que no se han decidido a entrar al mundo de TikTok. Y a la hora de compartir un vídeo con tus amigos, puede resultar algo más complicado hacerlo con aquellos que no tienen cuenta de TikTok, ya que su interfaz está diseñada para iniciar sesión. Sin embargo, y tal y como hemos hablado acerca de YouTube en los últimos días, descargar vídeos de TikTok puede resultar una opción ideal para compartirlos con nuestros amigos.

La forma más sencilla de descargar cualquier vídeo de TikTok

En primer lugar, cabe remarcar que descargar vídeos de esta plataforma es mucho más sencillo que en YouTube, siempre y cuando el creador tenga permitida esta opción. Para ello, habiendo iniciado sesión en tu cuenta, aquellos que quieren descargar un vídeo simplemente tendrán que pulsar en la opción Compartir, al lateral de cada vídeo, y posteriormente en Guardar vídeo, para descargarlo directamente en tu galería y poder compartirlo por Whatsapp o verlo sin conexión.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que el creador en cuestión no tenga activa esta opción. Sin embargo, esto no implica que no sea posible descargar los vídeos, ya que existe otra vía para hacerlo. Y el procedimiento a seguir es el mismo, con tu sesión iniciada, pulsar en el botón Compartir en el vídeo en cuestión.

Sin embargo, siempre y cuando el creador no lo permita, no podremos descargar el vídeo directamente. Entonces, tendremos que buscar la opción e-mail, que aparece justo debajo. De este modo, será posible enviar el contenido del vídeo adjunto en un formato mp4, de la mano del cual el vídeo podrá ser enviado a cualquier persona.

No obstante, si lo quieres para ti, puedes optar por mandarte un correo a ti mismo, que aparecerá en tu propia bandeja de entrada, siendo la otra forma más sencilla para descargar el vídeo de forma sencilla y dejarlo guardado en tu galería en un formato mp4.

Una alternativa algo más compleja que la primera, pero que destaca también por una enorme facilidad para guardar y compartir tus vídeos favoritos en formato mp4 por cualquier otra vía que no sea la red de TikTok, lo cual demuestra que la descarga de vídeos en esta plataforma es mucho más sencilla que en otras, tal y como vimos recientemente con YouTube.