¿Es posible saber si te han bloqueado en Whatsapp?

A día de hoy, es complicado encontrarnos en cualquier lugar del mundo con alguien que no utilice Whatsapp. Debido a su disponibilidad en todo tipo de teléfonos móviles, se trata de una aplicación accesible para todos los públicos, incluso para aquellas personas de edades avanzadas poco familiarizadas con las nuevas tecnologías, siendo la opción idónea para una comunicación veloz y efectiva.

No obstante, a pesar de que aparentemente sirva únicamente para comunicarse, pueden surgir muchas otras dudas en lo que respecta a su uso: su utilización sin conexión, el modo vincularlo a un teléfono fijo en lugar de uno móvil… Sin embargo, hoy abordaremos una de las dudas más comunes y que millones de personas se han hecho en todo el mundo: ¿Cómo puedo saber si me han bloqueado en Whatsapp?

Los únicos pasos que existen para comprobar si alguien nos ha bloqueado en Whatsapp

Ya sea por una discusión, por la pérdida de relación o por cualquier otro motivo, muchas personas han llegado a tener la duda sobre si alguno de sus contactos les ha bloqueado. Pero empezaremos por lo importante: no existe ninguna aplicación o página que te diga quién te ha bloqueado. Y si ves sitios web que aseguran cumplir esta actividad, es con casi toda seguridad una estafa que busca acceder a información delicada.

Sin embargo, esto no quiere decir que no exista ninguna forma de dar respuesta a este misterio. Son muchas las vías a través de las cuales podemos descubrir si uno de nuestros contactos nos ha bloqueado en Whatsapp. El más evidente, es que nuestros mensajes enviados solo tengan un tic, indicando que no han llegado al teléfono de nuestro destinatario.

Eso sí, el doble tick puede ser motivo de un bloqueo, o también de que el remitente no tenga conexión a internet en un momento dado. Sin embargo, son muchos otros los signos que pueden indicar que nos han bloqueado. Empezando por los más evidentes, ni la foto de perfil ni el estado nos aparecerán en el perfil de un contacto que haya bloqueado nuestra cuenta.

Sin embargo, puede darse también el caso de que esa persona no tuviera ni foto ni estado mientras hablaba con nosotros. Por lo tanto, los pasos definitivos, pero también los más arriesgados, son los de hacer una llamada por Whatsapp o intentar añadir a un grupo a la persona en cuestión. Si la llamada no da señal y no podemos añadirle al grupo, esto sí será un dato inequívoco de que nuestro contacto nos ha bloqueado.

Como se puede comprobar, existen pasos más que de sobra para salir de dudas en lo que respecta a esta duda, incluso cuando se trata de simple curiosidad. Por ello, antes de intentar acudir a fuentes externas que no tienen acceso a este tipo de información y se aprovechen de nuestra información personal, es importante recurrir a todos estos paraos si lo que queremos es salir de dudas.