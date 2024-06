Cracker, la gran amenaza de internet: así puedes proteger tu ordenador

Desde tiempos inmemoriales, o, más bien, desde que internet se ha convertido en una herramienta indispensable en nuestro día a día, la figura del hacker ha sido no solo una de las más conocidas, sino también una de las más temidas. Sin embargo, tal y como hemos visto recientemente, el concepto hacker no tiene necesariamente una connotación negativa.

Del hecho, tal y como hemos visto recientemente, la figura del hacker ético representa todo lo contrario a esa connotación negativa que todo el mundo conoce. No obstante, esto no significa que esa parte no exista, y el concepto cracker engloba todos aquellos aspectos maliciosos que se relacionan con el término hacker. Y hoy te ayudaremos a conocerlo, identificarlo y, sobre todo, evitarlo.

Todo lo que debes saber sobre los crackers y su modus operandi

A diferencia del hacker ético, que actúa siempre bajo la aprobación del dueño de un sistema tecnológico, un cracker es un pirata electrónico que accede a los dispositivos sin autorización del responsable del sistema. El objetivo no es otro sino el que todo el mundo conoce: robar datos, información, o causar cualquier tipo de daño o perjuicio al sistema en sí.

No de los principales peligros que representa esta figura es la gran versatilidad de vías por las que puede atacar a los sistemas. Y es que la explotación de vulnerabilidades de la mano de estos crackers puede darse de muchas maneras distintas. Sin embargo, hay tres que destacan por encima del resto, comenzando por los ataques de fuerza bruta, para los que hacen uso de distintos softwares y técnicas que tienen como único fin la identificación de claves y contraseñas para acceder a información delicada.

Otra de las vías más habituales entre este tipo de piratas informáticos gira en torno a la ingeniería social, para lo cual hacen uso de técnicas de persuasión que buscan engañar a las víctimas para que sean ellas mismas información confidencial. Y dentro de este grupo se engloban el phising, el vishing, el qrishing… Y, por último, además de uno de los métodos más habituales, la instalación de malwares es la vía más rápida a través de la cual consiguen acceder de una forma violenta y rápida a los sistemas de sus víctimas.

Así puedes mantenerte a salvo de las acciones de estos crackers

Una figura que, de la mano de estas técnicas, representa una amenaza tanto para individuos como para organizaciones, ya que mucho más allá de robar datos o instalar virus, pueden llevar tener objetivos más grandes, que podrían desembocar en la destrucción de datos confidenciales e imprescindibles de grandes empresas, así como la interrupción de un servicio tecnológico, que puede derivar en pérdidas millonarias no solo para ti como usuario, sino también para las grandes compañías.

Pero, ¿es posible mantenernos siempre a salvo de estos crackers? Dado que cada vez son más las herramientas con las que cuentan para acceder a nuestros sistemas, mantenernos lejos de estos piratas resulta cada vez más difícil. Pero esto no significa, por otro lado, que no existan medidas para evitar ser víctima de estos ataques informáticos.

Por ejemplo, en lo que respecta a las contraseñas, los expertos recomiendan cambiarlas con frecuencia, ya que las filtraciones globales son desgraciadamente habituales, y podrían brindar a estos crackers acceso a cualquiera de nuestras cuentas. Por otro lado, tener cuidado con los correos y mensajes sospechosos, desconfiando siempre de remitentes desconocidos es otra de las máximas. Y como guinda sobre el pastel, contar con antivirus y todo tipo de softwares de seguridad, sí son una garantía casi segura que pondrá a salvo todos nuestros sistemas.