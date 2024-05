Así puedes descargar un vídeo de Twitch en solo un minuto

A lo largo de los años, han ido apareciendo en internet todo tipo de plataformas enfocadas a la creación de contenido, con el único objetivo de entretener a los millones de usuarios que inundan internet. Lo que comenzó con YouTube, la primera gran plataforma de contenido multimedia, fue evolucionando y dando paso a otras plataformas que ya la han adelantado, como es el caso de Twitch.

La plataforma morada nació con el objetivo de ofrecer algo distinto a lo que hacía YouTube, apostando por las transmisiones en directo en lugar de los vídeos en diferido. Una apuesta que cosechó un éxito inmediato, haciendo que incluso los grandes YouTubers emigrasen a Twitch. Sin embargo, ¿qué ocurre en Twitch cuando un usuario no puede ver un directo?

La solución de Twitch para los usuarios que se pierden un directo

Un problema que no hace acto de presencia en YouTube, ya que aquellos que se pierden un vídeo en esta plataforma pueden verlo después, pero en la gran mayoría de canales de Twitch los directos desaparecen después de ser emitidos. Sin embargo, como es de esperar, las mismas herramientas que tienen otras plataformas para disfrutar de vídeos sin conexión, Twitch cuenta con su propio modo de descargar vídeos.

Algo que, sin embargo, no es una herramienta nativa de Twitch, y será imprescindible recurrir a herramientas creadas por tercero. Sin embargo, ni siquiera será necesario instalar un software, ya que el sitio web UnTwitch, al que podéis acceder haciendo clic en este enlace, se encargará de ello con gran eficiencia. Un sitio web que, además, tiene un funcionamiento que a muchos le resultará familiar.

En primer lugar, simplemente tendremos que copiar la url del vídeo a descargar y copiarla en su barra de navegación. Del mismo modo que ya hemos visto en otras herramientas para otras plataformas, al hacer clic en el botón continuar, podremos ver la miniatura del vídeo y nos serán ofrecidos los distintos formatos en los que podemos descargarlo, en función del tamaño de compresión y la calidad, escogiendo aquel que mejor se adapte a nuestras necesidades.

La única diferencia con otras plataformas es, lógicamente, la duración de los vídeos. No es habitual descargar en YouTube vídeos de varias horas. Y por motivos de almacenamiento, esta plataforma ofrece la posibilidad de descargar vídeos de hasta una hora de duración. No obstante, si el vídeo en cuestión que queremos descargar dura varias horas, no hay por qué preocuparse, ya que la propia herramienta nos brinda la posibilidad de separar por fragmentos el vídeo.

Para ello, emplea unos sencillos manejadores con los que podremos ajustar el minutaje exacto del vídeo que queremos descargar en cada momento, siendo tan sencillo como simplemente descargar el vídeo de hora en hora. De este modo, cada uno de los fragmentos descargados, si es que hay más de uno, serán almacenados en la carpeta de Descargas de nuestro ordenador, tras lo cual seremos nosotros mismos los que podremos crear una carpeta en la que se incluyan todos estos fragmentos, para poder disfrutar del contenido de la plataforma morada en diferido o, en su defecto, sin conexión.