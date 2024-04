Twitter en versión audio: así es Airchat, la red social del futuro

A lo largo de la última década, las redes sociales han adquirido un papel fundamental en el ámbito de internet. Unas redes sociales que han llegado a convertirse en una gran herramienta de información y de opinión, llegando incluso a crear empleos como creadores de contenido, de lo cual ahora vive mucha gente.

Sin embargo, existe vida más allá de Instagram, Twitter y todas esas plataformas que alcanzaron los millones de usuarios hace ya muchos años. De hecho, en pleno 2024, aún siguen llegando nuevas ideas que dan lugar a plataformas totalmente innovadoras. Y una de las que está causando auténtico furor este año es Airchat, sobre la cual os hablaremos hoy.

Así funciona Airchat, la red social que ha revolucionado internet

Es cierto que las redes sociales más veterana san evolucionado mucho respecto a lo que ofrecían en sus inicios. Twitter era una red social de mensajes cortos, e Instagram una red social de fotografía. Poco a poco fueron implementando todo tipo de contenido multimedia, siendo los audios un aspecto que no tardó nada en hacer acto de presencia en todos los ámbitos de estas redes. Pero un día, alguien pensó: ¿Y si existiera una red creada íntegramente para los audios?

Y así nació Airchat. Una red social que, para aquellos que lo desconozcan en su totalidad, podría describirse como una especie de Twitter de audios. Es decir, los usuarios publican sus ideas en un feed, pero en lugar de hacerlo en formato escrito, lo hace en versión de audio. Los mensajes aparecen escritos en el timeline, pero el usuario no los escribe, sino que los dicta.

Es la propia aplicación la que se encarga de transcribir esos audios, para que el resto de usuarios puedan leerlos en todo momento. Una aplicación que, además, tiene la capacidad de traducir estos textos a muchos otros idiomas. Pero, ¿qué sentido tiene esta red social si los mensajes aparecen igual que en Twitter? Muchos de los que lo han probado hablan de la enorme comodidad que supone no tener que escribir.

Todos, en algún momento, nos hemos visto apurados a la hora de mandar un Whatsapp a cualquier contacto, y hemos preferido enviar un audio para ahorrar tiempo, siendo una opción mucho más veloz y efectiva. Precisamente esto es lo que buscaban los creadores de Airchat, crear una plataforma en la que los usuarios pudieran interactuar tal y como lo hacen en Twitter, pero sin perder tiempo al escribir un mensaje, optando por una vía mucho más directa.

Por todo lo demás, funciona exactamente igual que Twitter: puedes responder a otros usuarios y a tus propios mensajes, repostear publicaciones de otros usuarios, dar me gusta e incluso utiliza la característica de elementos guardados. Como única pega, por el momento, no tiene versión web, y se puede utilizar únicamente descargando la app en el teléfono móvil. Una plataforma que, si bien para muchos no tiene futuro, otros tantos lo ven como la alternativa perfecta para todos aquellos a los que plataformas como Twitter no terminaba de convencerlos.