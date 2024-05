Así puedes eliminar tu cuenta de Facebook en dos sencillos pasos

Desde hace más de una década, las redes sociales han jugado un papel fundamental en internet. Algunas de las más grandes han conseguido convertirse en auténticos focos de opinión, y uno de los primeros lugares a los que muchos acuden en busca de la actualidad más inmediata. Sin embargo, poco o nada tienen que ver con las redes sociales que se dieron a conocer hace ya veinte años.

El ejemplo perfecto es Facebook, el invento que catapultó a Mark Zuckerberg a la fama, y la red social que puso la primera piedra en torno a la que se edificaron las demás redes sociales. Sin embargo, con el paso de los años, el estadounidense fundó Meta, compró Instagram, y la red social más antigua de todas fue perdiendo protagonismo hasta sumirse en la nada.

Elimina o desactiva tu cuenta de Facebook de forma sencilla

Algo que, pese a que no lo secundan sus datos, pues sigue siendo la red social con más usuarios activos en pleno 2024, sí queda reflejado en la pérdida de relevancia que ha tenido respecto a otras redes. De hecho, muchos usuarios consideran que Facebook es, a día de hoy, poco más que una fuente de spam. Y precisamente por esto, cada vez son más los que eliminan su cuenta de esta plataforma.

Muchos otros, por su parte, lo han pensado en algún momento, pero no han terminado de llevarlo a cabo a causa de no saber cómo hacerlo. Pero la realidad es que eliminar tu cuenta de Facebook no puede ser más sencillo, y por eso te vamos a enseñar a hacerlo de forma inmediata. Sin embargo, empezaremos remarcando la diferencia entre eliminar y desactivar tu cuenta.

Cuando desactivas tu cuenta de Facebook, puedes reactivarla en el momento que quieras, recuperando tu perfil con toda su información correspondiente tal y como estaba antes. Mientras permanezca desactivada, casi toda la información de tu perfil desaparecerá, sin embargo, quedarán algunos registros, como son los mensajes enviados a otros usuarios, mientras que, si eliminas tu cuenta de forma definitiva, no quedará ningún rastro de tu estancia en Facebook.

Si estás decidido a eliminar todo de forma definitiva, existen dos formas de hacerlo, aunque te explicaremos aquí la más sencilla, desde la configuración de tu propio perfil de Facebook. Un punto al que se puede acceder haciendo clic sobre tu foto de perfil, la cual te llevará directo a los ajustes personales donde podrás eliminar tu cuenta. En esta sección, te toparás con una categoría llamada Configuración y privacidad, sobre la cual tendrás que clicar.

Ya dentro de la configuración de la cuenta, nos toparemos con una nueva pestaña llamada ‘Tu información de Facebook’, en la cual nos encontraremos varias categorías, de las cuales una llamará nuestra atención: Desactivación y eliminación. Si estás decidido a borrarlo todo, simplemente tendrás que hacer clic en eliminar cuenta. El único requerimiento será introducir tu contraseña y, posteriormente, hacer clic en continuar.

A partir de esto punto, tiene 30 días naturales para revertir el proceso si realmente te arrepientes de haber eliminado tu cuenta, manteniendo todo lo que tenías antes en tu perfil. Una vez pasados esos 30 días, el proceso de eliminación ya habrá sido completado y, ahora sí, no quedará ni rastro de tu estancia en Facebook.