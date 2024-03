Actualmente, las aplicaciones de mensajería instantánea juegan un papel fundamental en las vidas de millones de usuarios. El ejemplo perfecto ha sido la reciente polémica derivada del problema que casi lleva al cierre de Telegram, que levantó una enorme polémica. Sin embargo, más allá de esta, otras como Whatsapp también cuenta con millones de usuarios en todo el mundo.

La aplicación de Meta es, al menos en nuestro país, la más popular en lo relativo a la mensajería instantánea desde hace ya muchos años. Y si ha logrado mantenerse en lo más alto es, además de por las múltiples prestaciones que ofrece, por las constantes innovaciones que trae de manera periódica. Y el experto en tecnología Isa Marcial nos cuenta la posible llegada de una de las funcionalidades más esperadas.

La última función que cambiará por completo la forma de comunicarse por Whatsapp

Entre las múltiples formas de comunicación que ofrece la aplicación, los mensajes de audio son una de las formas más empleadas para comunicarse por muchos usuarios. Son más personales, y también más sencillos para enviar mensajes largos. Sin embargo, en ciertas circunstancias, es posible que no podamos escuchar un audio que hemos recibido, ya sea porque estamos en un lugar con ruido o porque estamos ocupados.

Algo que nos obliga a retrasar la respuesta hasta que podamos escuchar el audio, algo que puede suponer un problema si el mensaje es urgente. Algo que han tenido en cuenta desde Whatsapp, y, por este motivo, han tomado la decisión de añadir una función que consiste en transcribir los mensajes de audio a texto, poniendo fin de raíz a este habitual problema.

Una funcionalidad que acaba de raíz con muchos problemas. Y es que más allá de un aspecto circunstancial, esta herramienta también puede ser sumamente útil para personas con problemas de audición, que ahora podrán leer los largos audios que envíen sus contactos, facilitando en gran medida la comunicación entre los usuarios de la plataforma.

Pero esto no es todo, ya que según asegura el propio Isa Marcial, se tratará de una herramienta muy manejable. Y es que esta función podrá adaptarse a las necesidades de cada usuario. Esto quiere decir que cada persona podrá elegir la forma en la que quiere gestionar los mensajes de audio que reciba, es decir, podrá elegir si quiere que todos los audios se transcriban de forma automática, o solo aquellos seleccionados de manera individual.

Una funcionalidad que, sin embargo, está aún en desarrollo, por lo que no hay pistas en lo que respecta a una fecha concreta para su llegada a todos los teléfonos móviles. Sin embargo, lo que sí está claro es que ya está en camino, y que será una funcionalidad no solo que venía siendo muy reclamada por millones de usuarios alrededor de todo el mundo, sino que también simplificará la comunicación entre dos usuarios, haciendo que los largos audios ya no sean un problema independientemente de las circunstancias.