La fecha y el sorprendente precio de lanzamiento del Amazfit Helio Ring

A lo largo de las últimas dos décadas hemos sido testigos del gran desarrollo tecnológico que ha tenido lugar en prácticamente todos los ámbitos. No solo en dispositivos que ya existían a principios de los 2000, como es el caso de los televisores, ordenadores o teléfonos móviles, y poco o nada tienen que ver con los modelos de entonces.

Más allá de esta innovación en productos que ya existían, también hemos sido testigos de la aparición de nuevos dispositivos que, con el tiempo, se han convertido en indispensables. El ejemplo perfecto de esto es la aparición de los relojes inteligentes, que a día de hoy se han colgado el cartel del complemento imprescindible para los teléfonos móviles. Y parece que el siguiente paso está a la vuelta de la esquina: los anillos inteligentes.

Este mismo año, la marca coreana presentó el Samsung Galaxy Ring, un dispositivo que llegó al mercado con la intención de cumplir las mismas funciones que los relojes inteligentes, pero de una forma mucho más cómoda. Un hecho que ha supuesto que el resto de marcas no tarden en apuntarse este como próximo proyecto que llegue a sustituir a los relojes inteligentes, incluso las marcas de gama media, como es el caso de Amazfit.

La marca china, famosa en el ámbito de los dispositivos de gama media, ha anunciado su propia versión de este dispositivo, el Amazfit Helio Ring. Un anillo que ha sorprendido por la larga lista de características que ha confirmado hasta la fecha. Entre ellas, destaca el seguimiento de determinados aspectos, como es la recopilación de datos de sueño, o de los aspectos cardiacos.

– Tracks recovery metrics including sleep score, full recovery time, sleep heart rate variability, and sleep resting heart rate😴

– Monitors comprehensive sleep data related to the user's mental and physical condition 🧠💪

