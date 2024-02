Con el paso de los años y el desarrollo de la tecnología han llegado a nuestras vidas un sinfín de dispositivos que hasta hace no mucho parecían poco menos que impensables. Primero, los smartphones se convirtieron en el centro de operaciones del día a día de millones de personas, para después dar paso a los smartwatches como complemento ideal a nuestros teléfonos.

No parecía que hubiera mucho más camino en torno al que innovar de la mano de este tipo de dispositivos. Sin embargo, el siguiente paso ya no solo fusiona los relojes y los teléfonos con la salud y muchos aspectos relativos a nuestro día a día. Y es que ahora también lo combinan con la moda, de la mano de los anillos inteligentes. Un innovador dispositivo, en el que Samsung no ha querido perderse nada.

Samsung se une a la fiebre por los anillos inteligentes como alternativa a los relojes

Hace no mucho, Amazfit presentó su propio anillo inteligente, mediante un anuncio que sorprendió a muchos. Ahora, Samsung también ha querido aportar su granito de arena, y lo ha hecho en el Mobile World Congress. ¿Cómo? Con la presentación del Samsung Galaxy Ring, que representa el primer acercamiento de la compañía a esta nueva tendencia de anillos inteligentes.

Un dispositivo pensado para actuar estéticamente como un simple complemento, pero que cuenta con varios sensores que son capaces de medir infinidad de parámetros de salud y relacionados con el físico, que brindan al usuario un análisis constante de algunos de los aspectos fundamentales de nuestra salud: el ritmo cardiaco, la temperatura corporal…

Mide todos los parámetros que miden los relojes inteligentes, pero en esta ocasión lo hace de una forma mucho menos intrusiva, ya que a simple vista nadie podrá notar que llevas un complemento inteligente en el dedo, puesto que su aspecto es idéntico al de un anillo estándar. Sin embargo, sus funciones van mucho más allá de la medición de parámetros físicos.

Y como buen complemento tecnológico, este anillo se puede vincular al teléfono móvil vía bluetooth, con el objetivo de poder ver en nuestro smartphone todos los aspectos relativos a los estudios físicos a través de la app, incluyendo incluso aspectos como la monitorización del sueño sin que suponga una molestia en nuestro dedo o en nuestra muñeca.

Aunque aún no haya una fecha oficial para la salida de este dispositivo al mercado, ni tampoco el precio de salida, todo parece indicar que está destinado a convertirse en el sucesor de los relojes inteligentes a lo largo de los últimos años, así como un dispositivo que hará acto de presencia en los dedos de millones de personas. Por el momento solo podemos esperar, pero queda claro que el futuro está más cerca que nunca.