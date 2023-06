HBO Max desaparece. Y así será la nueva plataforma

La conocida plataforma de streaming HBO Max, que nació en 2021, ya es historia en Estados Unidos. En marzo, se conoció la noticia de que HBO Max y Discovery+ pasaría a llamarse Max al unir sus plataformas, desapareciendo HBO Max. Esta nueva plataforma no llegará a Europa hasta 2024.

Así será la nueva plataforma

El pasado 23 de mayo, se estrenó el nuevo servicio de transmisión de Warner Bros que sustituye a HBO Max, con algunas mejoras y con nuevos precios. Por el momento, se desconocen los precios que tendrá en España. Como en la mayoría de plataformas de streaming, el precio de las suscripciones dependen de la calidad y de los anuncios. En EE. UU. parten de los 9,99 dólares al mes:

Ad-lite Max (tarifa con anuncios): 9,99 dólares al mes

Ad-free Max (tarifa estándar): 15,99 dólares al mes

Ultimate Ad- free (tarifa premium): 19,99 dólares al mes

La plataforma incluye algunas mejoras respecto HBO Max. La versión mejorada incorpora 35.000 horas de programación, más del doble de lo que tenía anteriormente, y con una mayor experiencia de reproducción de vídeo.

Juego de Tronos, una serie de HBO. EFE

Asimismo, mejora la navegación más, haciéndola más simplificada y con una mayor personalización en función de las preferencias del usuario. También incorpora avances en la descarga para visualizar series y películas sin conexión e introduce un nuevo plan en 4K Ultra HD con hasta cuatro pantallas simultáneas.

Max seguirá incorporando en su biblioteca la mítica serie Juego de Tronos, así como The Last of Us y la nueva serie de Harry Potter. Además, abrirá paso al contenido de Discovery+.

En España no llegará hasta 2024

La nueva plataforma, que nace de la fusión de HBO Max y Discovery+, no llegará a Europa hasta 2024, por lo que tampoco se conocen los precios que tendrá en España.