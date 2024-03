Que en pleno 2024 la tecnología juega un papel fundamental en nuestras vidas es algo sobre lo que ya nadie tiene dudas. Y es que con el paso del tiempo, cada vez son más los dispositivos tecnológicos que llegan a nuestras vidas con el objetivo de cumplir una función u otra, siendo los relojes inteligentes unos de los dispositivos más bsucados de los últimos años.

Más allá de tratarse del complemento perfecto para tu teléfono, un reloj inteligente abre ante ti un abanico prácticamente infinito de posibilidades, tanto en términos de conectividad como de salud. Sin embargo, los que realmente sacan partido a estos dispositivos son los deportistas. Y la experta en tecnología Verownika nos explica en su canal de YouTube la forma idónea para sacar el máximo partido al Apple Watch.

Leer más: Así es la app de las Apple Vision Pro que cambia la forma de comunicarnos

Así puedes maximizar las funcionalidades que ofrecen los Apple Watch

Es por todos sabido que, los relojes de la marca Apple, pelean por estar entre los mejores modelos del mercado. Entre otras muchas cosas, por la enorme variedad de posibilidades que nos ofrece. Y la parte buena es que está en constante actualización. Este es el motivo por el que Verownika analiza todas las novedades que llegaron a Apple Watch en 2024 en el ámbito deportivo.

La primera de ellas, a la que la experta otorga una mayor importancia, es la detección automática del entrenamiento. Es habitual que estos dispositivos cuenten con opciones predeterminadas a la hora de entrenar, entre las que tendremos que elegir de forma previa al inicio del ejercicio. Sin embargo, ahora el Apple Watch es capaz de detectar tu entrenamiento de forma automática, olvidándonos de elegir entre los distintos modos.

No obstante, las novedades no llegan únicamente en el perfil del fitness. Y es que en lo relativo a la salud, el Apple Watch ahora también puede rastrear la frecuencia cardiaca en tiempo real. Algo que puede ser utilizado por los deportistas como un indicador muy útil no solo sobre nuestro bienestar en todo momento, sino, además, sobre si la intensidad del entrenamiento es la adecuada.

Por último, pero no menos importante, ha llegado al Apple Watch este mismo año una funcionalidad que ha sorprendido a muchos, que no es otra sino el seguimiento del VO2 máximo. Se trata de un número que describe la condición cardiorrespiratoria de cada persona, y es un dato muy útil a la hora de hacer ejercicio. Una medición que habitualmente era realizada por expertos, pero que ahora podremos hacer desde nuestro propio Apple Watch.

Una larga lista de novedades que no solo amplifican lo que ya nos ofrecía el Apple Watch a la hora de llevar a cabo todo tipo de ejercicios, sino que, además, permite a los usuarios realizar un ejercicio más adecuado y cercano a la realidad del objetivo que busca cada uno. Y es que, tal y como afirma Verownika, si estás buscando un compañero perfecto para llevar a cabo cualquier ejercicio, deja de buscar: el Apple Watch será tu mejor aliado.