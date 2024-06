¿Puede la Inteligencia Artificial reemplazar el trabajo humano? Los expertos responden

Desde hace ya un tiempo, la Inteligencia Artificial es una herramienta que se ha colado en muchos de los aspectos más básicos de nuestro día a día. Desde que a comienzos del año pasado estallase ChatGPT, millones de usuarios de internet no solo descubrieron el enorme abanico de posibilidades que la Inteligencia Artificial, dispone, sino que, además, este está a su alcance.

Un hecho que ha cambiado de forma radical el uso de este tipo de herramientas. Y no solo de ChatGPT, ya que con el paso del tiempo se han ido desarrollando todo tipo de herramientas basadas en esta Inteligencia Artificial que, entre muchas otras cosas, es capaz de realizar por nosotros muchas de nuestras tareas. Es aquí donde surge la pregunta básica: ¿puede hoy por hoy la Inteligencia Artificial reemplazar al ser humano?

Leer más: Así puede cambiar la inteligencia artificial el mundo de los videojuegos

Los aspectos económicos a tener en cuenta sobre el impacto de la IA

Una duda que cada vez más personas se hacen, y que, por otro lado, resulta lógica. Si actualmente las personas la utilizan para realizar sus tareas, ¿cuánto puede tardar en hacerlas por su propia cuenta? Una pregunta que los más escépticos respecto a este tipo de tecnología se han hecho en algún momento. Pero a fecha de 2024, sin saber qué caminos tomará esta Inteligencia Artificial, la respuesta es clara: a día de hoy, no lo hará.

El primer motivo está relacionado con una cuestión plenamente económica. Y es que el Instituto Tecnológico de Massachusetts, más conocido como MIT, ha llevado a cabo un estudio en el que analiza esta cuestión. Y lo resultados han concluido que tan solo un 23% de las profesiones actuales podrían ser reemplazadas de aquí a un periodo futuro.

Sin embargo, es un problema que a día de hoy el estudio ni siquiera considera, ya que los resultados determinan que el proceso encarecería los costes a las empresas, por lo que no sería rentable proceder a un cambio de signo y sustituir el capital humano por esta Inteligencia Artificial. No obstante, el factor económico no es el único que juega un papel importante en este ámbito.

El valor funcional, clave en esta cuestión

Por otro lado, el otro gran factor que descarta por el momento el reemplazo de la Inteligencia Artificial sobre la humana, tiene una relación directa con las funcionalidades que a día de hoy cumplen estas herramientas basadas en la IA. Y es que actualmente, la gran mayoría de estas tareas tienen una función basada en la automatización de tareas, y no en la realización de las mismas.

Algo que demuestra no solo que no se arrebatarán puestos humanos en las empresas, sino que se crearán nuevos puestos de trabajos enfocados a aquellos especialistas en el ámbito de la IA. Así lo determina el World Economic Forum, que estima que de aquí a la próxima década, el desarrollo de esta tecnología creará cerca de 90 millones de empleos.

No obstante, no todas las voces son tan halagüeñas, y es que resulta difícil descifrar cuál será el siguiente paso que emprenda la Inteligencia Artificial. No se puede descartar de forma categórica que esta tecnología adquiera nuevas competencias con el paso del tiempo, tal y como ya ha ocurrido en los últimos años. Las únicas dos certezas giran en torno a que, a día de hoy, no cuenta con el poder suficiente para reemplazar la inteligencia humana. Sin embargo, su desarrollo determinará hasta dónde es capaz de llegar la Inteligencia Artificial de aquí a unos años.