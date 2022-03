Así son los Jabra Elite Pro 7: los auriculares que permiten personalizar el sonido con una gran calidad en las llamadas

Jabra ha conseguido ser una marca muy reconocible en el mercado por su especialización en sonido, lo que les ha permitido competir con el resto de la competencia por la gran calidad que han conseguido implementar. En este caso analizaremos los Jabra Elite Pro 7, que apuesta por el diseño y por su calidad del sonido. Presentan un catálogo de productos dentro de este modelo con unos precios que oscilan entre los 79,99 euros y los 199,99.

Diseño

Llama atención el diseño que presentan por la forma de los auriculares. Estéticamente tienen un acabado muy bien conseguido ya que al ser de goma de silicona hace que sean muy suaves al tacto. A priori puede parecer que son pequeños, pero se adaptan a la perfección a la oreja.

Respecto al estuche de carga puede que sea un poco grande para unos auriculares tan pequeños, pero no molestan al llevarlos en el bolsillo del pantalón. Es muy difícil perder los auriculares al sacarlos del estuche gracias a su cierre magnético, que impide que se abran sin desearlo y evita algún descuido cerrándose automáticamente. Además, los auriculares también están imantados, lo que complica aún más que se puedan caer.

La parte externa de los dos auriculares se compone de un botón que permite las clásicas funciones de apagado y encendido, control del volumen, aceptar y rechazar llamadas o cambiar de canción.

Calidad del sonido

Es sin duda el punto fuerte del modelo Jabra Pro 7. Es un sonido limpio, nítido y claro que permite disfrutar de cualquier género de música, serie o podcast.

La tecnología HearThrough da la posibilidad de escuchar cualquier sonido que se produzca en el entorno mientras se usan los auriculares ya que los micrófonos que tiene incorporados recogen ese sonido y lo transmite a los altavoces.

Esta opción es realmente útil cuando se sale a correr y se necesita prestar especial atención al entorno. Por ejemplo, al activarlo permite escuchar el sonido de otra persona corriendo hacia ti que va a adelantarte o, si se va con alguien a correr, permite escuchar perfectamente a esa persona y a la música de forma simultánea.

El otro aspecto en el que se han centrado para mejorar aún sus prestaciones es la cancelación de ruido. Pese a no ser una innovación que revolucione el sistema de audio, Jabra ha querido personalizarla para que seamos nosotros los que decidamos hasta qué nivel queremos dejar pasar el ruido. Pese a que es personalizable en todo momento no se ha notado en ningún momento una variación muy grande entre los puntos más altos y los más bajos. No presenta una potencia muy grande.

Los Jabra Pro 7 no han conseguido aislar por completo algunos sonidos como el volumen de la televisión o las conversaciones habituales que hay en una oficina aunque si que reducen bastante estos sonidos. En el exterior, por ejemplo, sí que ha conseguido disminuir el sonido del tráfico aunque nunca los ha eliminado por completo. Por eso, dentro de la cancelación de ruido sí que hay otras opciones en el mercado que pueden proporcionan un mayor rendimiento.

La calidad del sonido también se mantiene en un punto muy alto cuando se usan para hacer llamadas o videollamadas. Al realizar una llamada con lluvia o en situaciones de mucho viento sorprende que la calidad de la voz siga siendo tan buena y entendiéndose a la perfección. Nuestra voz en estas situaciones también la recoge con una gran calidad, llegando al receptor de una forma muy nítida. Aun así, tiene algunos peros como que en algunas ocasiones al enviar audios por Whatsapp nuestra voz parece un poco robótica.

Interfaz de la app

Lo primero que se tiene que hacer cuando se vaya a usar los auriculares por primera vez es descargar su aplicación, Jabra Sound+, válida tanto para Apple y Android. Al principio aparece un pequeño tutorial de como encender los auriculares y cuando detecte que ya están puestos y listos para usar procederá a realizar un examen para analizar cómo es la audición del usuario. Consiste en pulsar la pantalla cuando se perciba algún sonido. Es una técnica que es un punto a favor para Jabra ya que la experiencia con los auriculares variará en función de cada persona y si escucha de forma diferente en un oído o en otro o para potenciar los agudos sí en oído se escuchan menos que en el otro.

La aplicación en sí también es una de las características más llamativas que tiene y que lo hace diferenciarse mucho del resto de productos por la gran cantidad de opciones que permite. Para empezar, la primera opción permite ecualizar la música: modificar la intensidad del sonido entre graves y agudos con hasta cinco puntos de variación.

Sí que se nota esta personalización del sonido respecto a otros auriculares que no tienen esta opción, pero entre el punto más bajo del ecualizador y el más alto tampoco se aprecia una enorme diferencia.

En segundo lugar, permite adaptar la música según la actividad que se vaya hacer, ya sea ir a correr, caminar, ir al trabajo o estar en sitios concurridos. Para ello, tiene los modos de potenciar graves, potenciar agudos, suavizar la frecuencia de la música o un modo de habla exclusivo para cuando se realice una llamada. Los dos primeros modos, potenciar graves y agudos, no tienen una diferencia muy marcada ente si se activa o no. De hecho, la potenciación de los graves sigue pareciendo un poco escasa. Respecto al modo habla, estos auriculares ya cuentan con una calidad muy buena de llamadas, pero sí se nota una mayor nitidez en el sonido y que recoge aún mejor nuestra voz.

Batería

En las características del producto informan que los auriculares tienen hasta 30 horas de autonomía en la batería: ocho horas de carga única por los auriculares y otras 22 extra gracias al estuche de carga. La luz LED de la parte frontal es un indicador para saber cuándo se necesita cargarlo. Con un uso medio de utilizar los auriculares para ir y venir del trabajo, hacer deporte y ver series en el móvil ha conseguido durar varios días, por lo que sí que se ajusta a las condiciones del fabricante.

En la parte frontal, los Jabra Elite Jabra Pro 7 también tiene una ranura para cargarlo (lo cual es algo novedoso a la par que extraño ya que al estar por lo general en la parte trasera termina confundiendo un poco). Aun así, es compatible con carga inalámbrica, por lo que únicamente con dejar el estuche de carga encima de cualquier cargador que permita la tecnología Qi será suficiente para recargar el dispositivo.

Gran opción para salir a correr

Al ser tan pequeños una de las preocupaciones que puede haber es que si se sale a correr puedan moverse y terminar cayéndose. En alguna ocasión al ir a correr sí que se tenía la sensación de que pudiesen caerse, estando más pendiente de los auriculares que en el propio ejercicio. Aun así, sí es cierto que nunca terminaron por salirse.

Aunque presentan una calidad de sonido muy clara y nítida, uno de sus puntos débiles es la potencia. No influye a la hora de disfrutar cualquier género musical, hacer una llamada o escuchar la radio o un podcast, pero sí que se nota una potencia un poco escasa. Esto, sobre todo, se nota a la hora de ir a correr donde en algunas ocasiones se agradecería un extra de intensidad en el sonido. Pese a ello están muy bien diseñados para hacer deporte, se escucha realmente bien la música al correr y, como se ha mencionado antes, la tecnología HearThrough le da un plus y mejora la experiencia.

Principal desventaja

Quizá la mayor desventaja que se ha encontrado son los problemas de conectividad. En muchas ocasiones se perdía la conexión Bluetooth entre el móvil y los auriculares y no bastaba con volver a las conexiones Bluetooth que registraba el teléfono y volver a conectar.

En repetidas veces, se tenía que volver a la app, encenderlos de nuevo y que la propia app detectase otra vez los Jabra Pro 7, por lo que termina siendo un poco tedioso realizar este proceso.