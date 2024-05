La mejora en los Estados de audio que aplauden los usuarios de Whatsapp

A lo largo de los años, Whatsapp ha ido incorporando a su plataforma una larga lista de herramientas que ha supuesto un gran cambio en la plataforma que conocimos hace más de una década. Meta, responsable también de plataformas como Instagram, ha logrado encontrar la forma de maximizar las utilidades con las que cuenta esta herramienta.

No hay más que echar un vistazo a todas las innovaciones que Whatsapp ha añadido con el paso de los años, destacando por encima de todas la incorporación de los Estados, que son una versión de los stories de Instagram, y otras como la inclusión de llamadas y videollamadas. Sin embargo, todo parece indicar que en Meta están convencidos de no haber encontrado aún su límite.

La última novedad en los estados que ahora alcanzarán el minuto de duración

Tal es así, que muchas de las funcionalidades más recientes en llegar a Whatsapp se han convertido en algunas de las más utilizadas. Por ejemplo, hasta hace no tanto, las notas de voz no existían en esta plataforma, y ahora miles de usuarios no imaginan cómo sería hacer uso de esta aplicación sin estos audios. Una funcionalidad que ya hace un tiempo mezclaron con los Estados, incrementando las posibilidades de estos.

Originalmente, los Estados estaban diseñados únicamente para publicar fotos o vídeos, tal y como sucede en Instagram. Sin embargo, hace no mucho Whatsapp decidió incluir la posibilidad de publicar notas de voz en los Estados, lo cual multiplicó las formas de expresarse que los usuarios tenían con sus contactos. El único inconveniente, su duración: eran audios de tan solo 30 segundos.

Fue una actualización muy bien recibida por parte de la gran mayoría de usuarios. Sin embargo, muchos otros criticaron precisamente la escasa duración de esos audios. Desde Meta, como es habitual, han tomado nota y ya han resuelto estas quejas, y a partir de la próxima actualización se podrán publicar audios de hasta un minuto, duplicando la duración anterior.

Una función que ya está disponible en todos los dispositivos Android e iOS que hayan descargado la última versión de la actualización de Meta, siendo la mejor opción de Whatsapp para que sus usuarios se comuniquen de forma directa y más eficiente con sus contactos. Y por si acaso aún no habéis hecho uso de esta funcionalidad y no sabéis cómo hacerlo, te contamos a continuación los sencillos pasos.

Al hacer clic sobre la opción añadir estado, tienes que elegir la opción Texto. No obstante, en lugar de escribir, tendrás que pulsar sobre el micrófono, tras lo que tendrás un periodo de un minuto de duración para contar lo que quieras. Una vez haya terminado el minuto, o una vez hayas terminado de hablar, simplemente tendrás que quitar el dedo del micrófono, y tu audio estará listo para ser compartido durante las próximas 24 horas. Fácil, eficiente y, sobre todo, cómodo.