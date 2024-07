La mejora que traería el iPhone 16 y haría de su batería la mejor hasta la fecha

A lo largo del año, Apple ha sido protagonista de algunos de los eventos tecnológicos más seguidos de todo el sector. Unos eventos que han cosechado un enorme éxito que solo demuestra que la marca creada por Steve Jobs sigue siendo una de las más importantes en lo relativo al sector tecnológico.

Sin embargo, más allá del WWDC24 y todos los demás eventos protagonizados por Apple, el evento de presentación del iPhone 16, que tendrá lugar en septiembre, sigue siendo la joya de la corona de la marca, así como el más esperado por todos los fans de la propia marca. Y aunque hasta la fecha solo haya rumores, algunos expertos aseguran en las filtraciones que podría estar por llegar en este modelo una mejora ampliamente demandada.

La filtración sobre el iPhone 16 que enloquece a sus usuarios

Es importante remarcar que no todas las filtraciones terminan haciéndose realidad, y que muchas de ellas son poco más que humo. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, siempre se ha especulado sobre una mejora en la batería de los dispositivos. Una mejora que, tal y como afirman muchas filtraciones relativas al próximo iPhone 16, podrían estar muy cerca de convertirse en una realidad.

A lo largo de los últimos años, la batería del iPhone ha mejorado de forma notable, pero hasta la fecha seguía contando con una limitación que cosechaba muchas críticas entre sus usuarios. Se trata de la velocidad de carga del dispositivo, que a pesar de haber sido mejorada, seguía siendo insuficiente para los usuarios más exigentes. Y tal y como afirma el portal experto en noticias ITHome, podría llegar de la mano del iPhone 16.

Una mejora respecto a la cual, tal y como afirma el portal de noticias, habría sido clave el cambio de Lightning a USB-C. Ya no solo en términos de compatibilidad, como se ha visto con el iPhone 15, sino porque este tipo de puerto hace posible un incremento en la velocidad de carga, ya que se trata de un conector mucho más potente que el anterior Lightning, por lo que lo que en principio parecía una mala noticia para Apple, podría terminar jugando un papel clave en el desarrollo del iPhone 16.

Las cifras de esta mejora de Apple, al descubierto

No obstante, desde ITHome no se han limitado únicamente a dar esta información, sino que han hablado de cifras. Y es que esta mejora no solo afectaría a la carga por cable sino también al MagSafe. El iPhone 15 cuenta con una carga rápida de 27 W por cable y 15 W por el MagSafe. La supuesta información relativa a esta mejora en el iPhone 16, por otro lado, habla de una carga rápida de 40 W por cable y 20 W por el MagSafe.

Una mejora muy significativa, especialmente en lo relativo a la mejora en la carga por cable, que sería un 48,1% más rápida que en el último modelo de Apple, mientras que en los relativo al MagSafe, se limitaría a una carga un 33% más rápida. Solo la presentación oficial, para la que apenas quedan dos meses, sacará de dudas sobre si esta filtración termina siendo real. Pero lo que está claro es que, de serlo, sería uno de los grandes avances de Apple en lo relativo al desarrollo de la joya de su corona.