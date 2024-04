Dentro del mundo de los ordenadores, Windows es, sin lugar a dudas, el sistema operativo favorito de una enorme masa de usuarios. Si bien es cierto que hay otros que prefieren utilizas macOS o Linux para trabajar o para llevar a cabo tareas muy concretas, la realidad es que la versatilidad de Windows ofrece muchas más ventajas que desventajas.

Sin embargo, muchos otros no entienden las formas de actuar de Microsoft en determinadas ocasiones. Y es que la compañía, en algunos casos, apuesta por no anunciar de forma airada todas sus actualizaciones y mejoras, sino que prefiere ocultarlas o no activarlas de manera automática. Esto es precisamente lo que ha ocurrido con la última innovación de Windows, que, sin embargo, los usuarios sí han descubierto. Y aquí te la contamos.

Uno de los aspectos más criticados de Windows 11 desde su llegada al mercado fue la interfaz del usuario. Una interfaz que, si bien es cierto que ha ido cambiando con el paso del tiempo, aún no termina de convencer a los más escépticos. Sin ir más lejos, uno de los aspectos más criticados de esta interfaz es el menú de Todas las aplicaciones en la actualidad.

Algo que, por otra parte, es normal, ya que utiliza una estructura basada en una lista de apps ordenadas por orden alfabético que no da lugar a que los usuarios lo modifiquen a su gusto y en torno a las aplicaciones a las que más uso le brinda, lo cual hace que este sistema sea muy poco eficiente a la hora de encontrar de forma sencilla aquellas aplicaciones que los usuarios quieran tener más a mano.

Microsoft is exploring a new design for Start menu's All Apps in Windows 11. This may or may not ship in the production.

Here's a quick comparison between the old and new. Which layout do you prefer? #Windows11 https://t.co/30W4i2AqRm pic.twitter.com/IurJJh8fTB

— Windows Latest (@WindowsLatest) March 31, 2024