El avance de la tecnología ha hecho acto de presencia en casi todos y cada uno de los aspectos que tienen relación con los dispositivos electrónicos. Como es lógicos, algunos de estos dispositivos, como son los televisores, los teléfonos móviles o los ordenadores son algunos de los que más han cambiado con el paso del tiempo.

Pero también lo han hecho los accesorios de estos dispositivos. Sin ir más lejos, el ordenador cuenta con una gran cantidad de periféricos imprescindibles para su funcionamiento. Y dentro de todos los elementos que no pueden faltar a la hora de complementar a tu ordenador, ya sea de sobremesa o portátil, son los ratones, y, en segundo lugar, los teclados.

En lo relativo a los ratones, el avance tecnológico ha jugado un papel muy importante en lo que respecta a su desarrollo. Y es que a día de hoy podemos toparnos con ratones con todo tipo de complementos, como botones, sistemas de inclinación, y todo tipo de complementos que sirvan para facilitar su uso a los usuarios. Y por ello, hoy os hablaremos de algunos de los mejores ratones ergonómicos que se encuentran en el mercado en pleno 2024.

El ratón del futuro viene de la mano de Logitech

Como todo el mundo esperaba, Logitech debía tener un papel prioritario en una lista de periféricos para cualquier ordenador portátil. Y dentro de la enorme variedad de ratones que conforman el catálogo de esta marca, el ratón vertical avanzado Logitech MX es uno de los más buscados por miles de clientes.

El ratón vertical avanzado Logitech MX.

El motivo principal se hace muy evidente a la vista, ya que cuenta con un ángulo vertical de 57º que establece una estructura muy distinta a la de los ordenadores tradicionales, apostando por una postura ergonómica para que su uso sea mucho más cómodo para el usuario. Además, cuenta con un sensor de 4000 dpi de alta precisión que no solo ayuda a reducir la fatiga del movimiento de la mano, sino que alarga en gran medida la vida útil del ratón. Y está disponible en Amazon por un precio de 87,99 euros.

La mejor opción por su relación calidad-precio

No obstante, el precio del anterior ratón es muy restrictivo para algunos bolsillos. No obstante, existen otras alternativas para aquellos que no quieren invertir tanto dinero. Y dentro de los más vendidos por su gran relación calidad-precio, destaca el ratón inalámbrico ergonómico de INPHIC.

El ratón inalámbrico ergonómico de INPHIC.

Un ratón compatible con cualquier ordenador, y que dispone de una batería recargable con hasta 500 horas de uso, lo cual lo convierte en una gran opción a largo plazo. Además de esto, este clásico ratón cuenta con dos botones en su lateral a la que podremos asignar las funciones que deseemos, además de contar con tres niveles de DPI totalmente ajustables a nuestro gusto. Y su precio en Amazon, es muy inferior: solo 15,99 euros.

El ratón ideal para los aficionados a los videojuegos

Entre las muchas tareas que se pueden realizar con un ordenador, los videojuegos cuentan con un papel muy importante. Y para aquellas personas asiduas a los videojuegos, especialmente a nivel competitivo, también hay opciones de lo más llamativas. Y el ratón vertical con Joystick Zeerker lo es, tanto por su diseño como por sus funcionalidades.

El ratón vertical con Joystick Zeerker.

Un ratón que destaca, en primer lugar, por su joystick con cinco direcciones, que nos permiten establecer distintos comandos en todas las direcciones. Pero más allá de esta gran innovación, cuenta con hasta 11 botones programables, que lo convierten en una opción ideal para aquellos juegos que requieran de distintas funciones. Y esta es solo la punta del iceberg de este ratón, que podrás encontrar en Amazon por 34,98 euros.

El mejor ratón ergonómico del pasado 2023

Sin embargo, si lo que queremos es apostar por la joya de la corona, la mejor opción vuelve a estar de la mano de Logitech, con el ratón Performance Logitech MX Master 3S. Se diferencia del anterior en que no cuenta con un diseño vertical, pero, sin embargo, sí cuenta con un diseño ergonómico con una silueta que se adapta a la perfección a nuestra mano y evita que el pulgar, la muñeca o el antebrazo sufran.

El ratón Performance Logitech MX Master 3S.

Pero más allá de esto, destaca por un sensor mejorado gracias al cual podremos manejar nuestro ratón sin ningún tipo de problema sobre cualquier superficie, incluso el cristal, gracias a su desplazamiento MagSpeed. Si a esto le sumamos su software personalizable que nos permite simplificar sus usos, y unos botones silenciosos, nos encontramos ante el que es sin lugar a dudas el mejor ratón del mercado. Y está disponible en Amazon con un descuento por tiempo limitado, que deja su precio de 102,98 euros.