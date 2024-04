Son muchas, prácticamente infinitas, todas y cada una de las herramientas que la llegada de internet ha conllevado para el día a día de millones de personas. Con un teléfono o un ordenador, tenemos un alcance ilimitado para poder cumplir un sinfín de tareas, desde aquellas más insignificantes, hasta otras que tienen un gran impacto en nuestro día a día.

Sin ir más lejos, internet ha traído incluso la posibilidad de encontrar el amor a través de la pantalla de nuestro móvil. Y es que en los últimos años la popularidad de las aplicaciones de citas ha crecido como la espuma, siendo una opción sencilla, cómoda y muchos más directa para conocer a una persona. Sin embargo, como es habitual, no es oro todo lo que reluce. Y menos aún en internet.

Las actividades de las apps de cita que pone en riesgo tu privacidad

No cabe duda que estas aplicaciones de citas han logrado consolidarse como un auténtico fenómeno de masas, y los más de 75 millones de usuarios que tiene Tinder son la prueba viviente de esto. Y para hacer uso de estas aplicaciones, como resulta lógico, hay que compartir una serie de datos personales: el nombre, la edad, la geolocalización, algunas fotografías para que vean otros usuarios…

Un hecho que ha hecho a Mozilla llevar a cabo un informe sobre la protección de datos de estas plataformas. Un estudio que ha obtenido unos datos cuanto menos sorprendentes para muchos, y es que más allá de estos datos, todas esas preguntas que respondemos en busca de que el algoritmo nos empareje con la persona más afín posible, también podrían terminar volviéndose en contra de los usuarios.

El motivo no es otro sino el hecho de que las empresas pueden recopilar mucha de esta información personal, principalmente con fines comerciales a la hora de conocer más sobre una persona y saber qué tipo de publicidad pueden contener. Y lo cierto es que el estudio determina que la mayoría de estas aplicaciones no cumple a rajatabla la protección de datos, estando entre ellas las más famosas, como pueden ser Tinder, Badoo, o Bumble.

Si bien no se trata de algo que tenga un fin malicioso, ya que es meramente publicitario, sí es cierto que estamos hablando de una brecha informativa de la que el usuario no es consciente por lo general. Por ello, en el propio informe de Mozilla, hacen especial hincapié en el hecho de no compartir nada especialmente privado, teniendo en cuenta que una posible filtración podría tener consecuencias catastróficas.

Y es que el verdadero problema no es el uso que le vayan a dar estas empresas a nuestra información, sino que el hecho de que esa información personal se almacene implica que, en caso de hackeo o filtración de datos, muchos de estos datos privados podrían quedar expuestos de cara a internet. Un estudio que, si bien no incita a dejar de hacer uso de estas aplicaciones… Sí recomienda hacerlo con el máximo cuidado posible.