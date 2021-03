Por qué 2021 es el año para aprender Big Data y analítica de datos

La transformación digital, el crecimiento del comercio electrónico o la aplicación industrial de la inteligencia artificial o del internet de las cosas son solo algunos ejemplos de cambios tecnológicos que están impulsando una cultura orientada y basada en los datos.

Esto está llevado a una rápida evolución del análisis masivo de datos que se va a incrementar este año y todavía más en el futuro, conforme se generalice lo que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial, o la Industria 4.0.

La importancia que están adquiriendo los datos es tal que a menudo se dice que “los datos son el nuevo petróleo”.

“El recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino los datos.” The Economist

Pero igual que sucede con el petróleo, obtener datos de calidad que se puedan rentabilizar requiere conocimientos para procesarlos con las técnicas y herramientas analíticas adecuadas.

Conocer el Big Data y la ciencia para el análisis de datos proporciona esa capacidad para “extraer, refinar y aprovechar esta nueva fuente de valor en la economía global”, dicen desde el World Economic Forum (WEF).

En 2021 las empresas comienzan a priorizar la analítica de datos

El WEF destaca en su informe Data Science in the New Economy que la aplicación de los conocimientos relativos al análisis de datos no se limita al sector de la tecnología: “la importancia de los datos es creciente en múltiples sectores, desde el entretenimiento a la salud, pasando por los servicios financieros.”

En un contexto en el que “todo puede medirse” cada vez más empresas de cualquier sector necesitan incorporan el análisis de datos y de negocio a su estrategia de toma de decisiones, para crecer en un entorno cada vez más complejo, más cambiante, y más competitivo.

Por tanto, para cada vez más empresas, “la gestión de los datos es un activo,” dicen en la publicación Wired. “Ya no basta con conocer los ingresos, los beneficios o los costes. Saber cuáles son los KPI que influyen en ellos y en el resto de objetivos empresariales es mucho más importante, porque se aprende a mejorar el negocio”.

Big Data y análisis de datos, entre las profesiones más demandadas

El mismo informe de la WEF hace notar que las tendencias recientes indican que actualmente las capacitaciones relacionadas con la captación, gestión, conocimiento y análisis de datos se encuentran “entre las que tienen una mayor demanda en el mercado laboral.”

De hecho, según el último Informe EPyCE de la Asociación de Directores de Recursos Humanos (AEDRH) en los primeros puestos de las profesiones más demandadas en un futuro inmediato se encuentran aquellas relacionadas con el Big Data y la ciencia de datos.

A la vez, el mismo informe pone esas mismas profesiones (Big Data y Data Science) en los primeros puestos de la lista de “posiciones más difíciles de cubrir en el presente”. Y lo seguirán siendo “en un futuro próximo”, según la sexta edición del Informe EPyCE.

En 2021 seguirá creciendo la demanda de análisis de datos y de negocio

Las tendencias del Big Data en 2021 predicen una complejidad cada vez mayor en el uso de la tecnología, de la analítica de datos y del internet de las cosas, lo que se traduce en un crecimiento del mercado del Big Data: el análisis masivo de datos seguirá creciendo y demandándose al margen del contexto económico, por lo que es una capacitación cada vez mejor valorada y con mayor recorrido y seguridad.

Esto hace que 2021 sea el momento perfecto para iniciarse en el aprendizaje del Big Data, la analítica de negocio, y en la toma de decisiones basadas en datos.

Con este objetivo ESIC ha desarrollado el Master en Big Data & Business Analytics (MBDA), que se basa en cuatro pilares:

Entender la analítica de negocio y la toma de decisiones basadas en dato. Afrontar los retos del business analytics y business intelligence a través de la implementación de estrategias Big Data. Obtener una visión cualitativa y cuantitativa del consumidor. Comprender, analizar e identificar los cursos de acción para extraer, filtrar, analizar y presentar los datos necesarios para la toma de decisiones.

Además del aprendizaje del análisis estratégico de negocio con Big Data, el Master en Big Data & Business Analytics de ESIC proporciona también las habilidades necesarias para liderar equipos interdisciplinares en Big Data, lo que permite aplicar los conocimientos adquiridos en un amplio espectro de puestos y de sectores.