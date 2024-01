La tecnología ha traído consigo a nuestras vidas un sinfín de innovaciones que han llegado para simplificar muchos de los aspectos fundamentales propios de nuestro día a día. Ya hemos visto cómo los teléfonos móviles, ordenadores, relojes inteligentes y todo tipo de dispositivos cumplen funciones que hasta hace no mucho parecían impensables. Sin embargo, el ámbito que no se suele tener tan en cuenta es el de la limpieza.

Pero la realidad es clara. De la mano de las innovaciones tecnológicas de este ámbito, millones de personas han tenido la posibilidad de dejar de lado la escoba y la fregona, con todos los problemas físicos que ello conlleva, para apostar por los robots aspiradores, que ya se han convertido en un compañero indispensable en millones de hogares.

No obstante, puede ser difícil elegir entre un modelo u otro, ya que son muchos los aspectos a tener en cuenta: las funciones que cumple, la autonomía, la conectividad con otros dispositivos inteligentes, su capacidad para adaptarse a cualquier espacio, su precio… Y nosotros hemos tenido todos en cuenta para ofrecerte una lista con los mejores robots aspiradores de todos los precios que puedes encontrar en el mercado en pleno 2024.

Xiaomi cumple con su función a la hora de apostar por la calidad-precio

Un mercado en el que, como no podía ser de otra forma, Xiaomi también tiene importancia. Y es que de la mano del Xiaomi Robot Vacuum Mop 2 Ultra podemos toparnos con uno de los robots aspiradores más asequibles del mercado, que, a pesar de contar con un precio algo reducido respecto a los demás, cumple sobradamente todos aspectos fundamentales de este ámbito.

Destaca, en primer lugar, por una potente succión de 4000 Pa, capaz de acabar con la suciedad incluso de los lugares más difíciles, como las esquinas, debajo de los sofás o las mesas… Y todo gracias a su motor sin escobillas de alto rendimiento. Por otro lado, es un modelo que lleva equipada una tecnología láser LDS 3D, gracias a la cual puede evitar cualquier obstáculo y escanear cada rincón de nuestro hogar. Y su precio en Amazon es de tan solo 329,03 euros.

La alternativa ideal para manejar desde tu teléfono móvil

Otros, sin embargo, en lugar de apostar por un recorrido automático, prefieren hacerlo por su propia mano. En este sentido, el robot aspirador Roborock S7 es una opción idónea, ya que de la mano de su conexión Wi-Fi y de la conectividad con su propia app móvil, somos nosotros los que podemos trazar las rutas del propio robot por nuestra propia mano a través de nuestro móvil, señalando paredes, alfombras, escaleras…

Pero más allá de esto, se trata de un robot que cuenta con un sistema de cepillo multidireccional. Esto significa que sus cepillos se encuentran mucho más cerca del suelo, lo cual conlleva una limpieza más profunda en cualquier tipo de superficie, incluso en las más irregulares. Si a esto le sumamos una función de fregona que nos permite fregar además de barrer, es una de las mejores opciones del mercado. Y la encontrarás en Amazon por 525,76 euros.

Una de las opciones más completas, de la mano de Philips

Ascendiendo un escalón en lo relativo a la gama, el robot aspirador Philips Homerun 7000 es una de las mejores opciones que podemos encontrar en el mercado. Algo que se debe, en primer lugar, a que es capaz de aspirar y fregar en una sola pasada, haciendo que la limpieza sea mucho más veloz y efectiva que con cualquier otro robot aspirador, con una potencia de succión de 5000 Pa.

Pero más allá de esa potencia, cuenta también con una navegación laser 360º que no solo es capaz de detectar cualquier tipo de elemento en su camino, sino que es capaz de elegir por su cuenta la ruta más eficiente para llevar a cabo una limpieza lo más efectiva posible. Además, cuenta con una autonomía de hasta 180 minutos en una sola carga, pero lo mejor de todo es que, cuando se esté agotando su batería, volverá por sí solo a su base, permitiéndonos desentendernos por completo. Y lo podrás encontrar en Amazon por 899,99 euros.

La mejor opción del mercado, de Cecotec

No obstante, todo el mundo sabe que Cecotec es la marca por excelencia en lo que a la limpieza del hogar se refiere. Y dentro de sus robots más destacados, que no los más caros, encontramos el robot aspirador Conga 12090 Twice Roller. Un robot que va mucho más allá de simplemente barrer y fregar, ya que cuenta con una multifunción 10 en 1: friega, barre, aspira, mopea, seca con el rodillo…

Todo ello de la mano una tecnología Twice Roller que destaca por contar con un cepillo lateral y un rodillo fregona súper absorbente que garantiza que todas las superficies queden impolutas en una sola pasada. Además, su base de autovaciado cuenta con una pantalla LED en la que se nos indica el estado del depósito de polvo, la autolimpieza de la mopa, la carga… Y esto que hemos contado es solo la punta del iceberg, de este complemento que encontraréis en Amazon por 999 euros.