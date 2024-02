Con el paso de los años, las innovaciones tecnológicas que han llegado a la inmensa mayoría de dispositivos electrónicos. Sin ir más lejos, los teléfonos móviles y las funcionalidades que estos nos brindan poco o nada tienen que ver con lo que conocíamos hace apenas unos años. Algo que se hace cada vez más evidente de la mano de los smartphones más modernos.

Y no cabe duda respecto al hecho de que entre los dos teléfonos móviles más cotizados del mercado, los iPhone y los Samsung Galaxy son dos de los grandes bastiones tecnológicos dentro del mercado de la telefonía móvil. Recientemente vimos algunas de las innovaciones que recibirían los dispositivos que empleen un sistema operativo Android, pero hoy os hablaremos de una función que va incluso un paso más allá.

La última funcionalidad de los dispositivos de Android de la mano de la Inteligencia Artificial

Recientemente hablamos sobre la inclusión de la Inteligencia Artificial en estos dispositivos de la mano de la actualización más reciente de Android, y todas las prestaciones que esto traería consigo. Un ámbito en el que aún queda mucho por descubrir, y del que cada vez los desarrolladores van aprendiendo más a la hora de añadir ciertas innovaciones a sus dispositivos.

Y la función de la que os vamos a hablar hoy está llamada a convertirse en una de las favoritas de los usuarios de Android, no tanto por su utilidad sino como por su sentido estético. Se llama Photo Ambient, y, en resumidas cuentas, consiste en una funcionalidad que se encargará de cambiar el fondo de pantalla a lo largo del día en función de determinados factores.

Pero, ¿de qué factores estamos hablando? Aunque parezca imposible, hablamos del lugar y el clima en un momento concreto. Y es que de la mano de este servicio, que emplea para su desarrollo una IA generativa aplicada a las imágenes, podremos ver cómo nuestro fondo de pantalla se adapta a la luz o a las condiciones climatológicas del lugar en el que nos encontremos.

Así que por si os lo estabais preguntando, así es: si llueve en la calle, también lloverá en tu fondo de pantalla. Y cuando esté anocheciendo, también lo hará la pantalla de nuestro dispositivo. No obstante, aún no cuenta con todas las ventajas que reclaman todos los usuarios de Android, ya que, por el momento, esta funcionalidad solo se puede activar con imágenes de nuestra galería, y no con los fondos generados por la IA de los que hablamos recientemente.

No obstante, sí es una funcionalidad que podemos adaptar tanto al fondo de pantalla como a la pantalla de bloqueo, por lo que podremos brindar a nuestro teléfono móvil un fondo de pantalla completamente interactivo con el clima. Y lo mejor de todo ello, es la sencillez con la que podemos disfrutar de este servicio en nuestro teléfono.

Podremos hacerlo desde el menú Labs, disponible en los modelos de Samsung más modernos. Dentro de este menú, simplemente tendremos que buscar una opción llamada Photo Ambient Wallpaper, para posteriormente elegir la imagen de nuestra galería que queramos poner de fondo, desde el propio selector de fondos de pantalla en el que se nos mostrarán todos ellos. Una funcionalidad meramente estética, pero que demuestra tan solo la punta del iceberg en lo que respecta hasta dónde es capaz de llegar una Inteligencia Artificial a la que aún queda mucho por descubrir.