Así puedes mantener tu teléfono móvil a salvo de las altas temperaturas

Dentro de una larga lista de aspectos, la llegada del verano es sinónimo de temperaturas muy altas, que invitan a pasar el día en la piscina, en la playa, o llevando a cabo cualquier tipo de actividad al aire libre. Unas actividades a las que, independientemente de la que elijamos, llevaremos nuestro teléfono móvil siempre con nosotros.

De lo que muchas veces no somos conscientes es de que no solo nosotros sufrimos los efectos de estas altas temperaturas. Y es que la larga exposición al sol puede ser perjudicial para tu smartphone, que podría llegar incluso a estropearse si no lo protegemos lo suficiente. Por ello, hoy os traemos una lista de consejos para proteger tu teléfono en verano.

Sigue estos cinco sencillos consejos para mantener tu teléfono a salvo

Unos consejos que van desde algunos más evidentes, a otros que pueden no parecerlo tanto a simple vista. Uno de los más lógicos consiste en mantenerlo protegido de la luz del sol de forma directa. Y es que si lo dejamos bajo los rayos UV durante un largo periodo de tiempo, es muy sencillo que se sobrecaliente, pudiendo derivar en problemas en su sistema interno que afecten a su funcionamiento.

De la mano de este consejo, apoyarlo en superficies frías puede ser una gran opción para que la temperatura del teléfono no aumente en exceso y evitar cualquier problema de sobrecalentamiento. Cualquier tipo de mesa o superficie que se encuentre a la sombra, o, en resumidas cuentas, cualquier espacio en el que la temperatura sea más baja a las zonas en las que pega el sol, puede ser una buena opción.

Otro método para evitar el sobrecalentamiento de tu teléfono es quitarle la funda los días de calor más intensos. El motivo es que cualquier elemento ajeno a la propia casa del teléfono hará que el calor se disipe peor que si simplemente llevamos la funda. Además, algunas fundas tampoco favorecen a que el ventilador no funcione de forma idónea.

Consejos derivados del propio uso del teléfono

No obstante, más allá de tener cuidado dónde y cómo lo colocamos, algunas acciones dentro del propio teléfono, juegan también un papel importante. Por ejemplo, reducir el brillo de la pantalla o utilizar el modo oscuro del teléfono pueden ser aspectos fundamentales para que el calor se disipe de una forma más sencilla, puesto que cuanto más brillo ilumine la pantalla, más trabajo tendrá el teléfono, por lo que la temperatura será más alta.

Uno de los últimos consejos, además de ser uno de los más fundamentales, consiste en no cargar el teléfono a altas temperaturas. El motivo que lleva a este consejo es bastante lógico: la batería del móvil recalienta el teléfono, y en un ámbito en el que ya de por sí la temperatura es alta, una exposición prolongada al calor puede dañar la batería y su funcionamiento, por lo que es recomendable en los días de verano siempre cargar el móvil en espacios frescos.