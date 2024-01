Dentro de todos los aspectos fundamentales a la hora de sacar el máximo partido posible a la tecnología de la que disponemos, el almacenamiento digital se ha consolidado como un factor fundamental a la hora de brindarnos la posibilidad de contar con la mayor cantidad de archivos posibles que queramos almacenar en nuestro día a día, ya sean fotos, vídeos o cualquier tipo de documento.

Y es que a los almacenamientos internos limitados de los distintos dispositivos, sirven de gran ayuda los espacios digitales pensados para complementar esa memoria. Y sin ir más lejos, uno de los más usados, que no es otro que Google Drive, cuenta con un sinfín de utilidades sin necesidad de pagar dinero. No obstante, es importante conocer todos los detalles con los que cuenta. Y hoy te contaremos alguno de los más importantes.

Los consejos básicos para liberar espacio de forma efectiva en Google Drive

Es importante remarcar que se trata de un servicio que ofrece un almacenamiento de hasta 15 GB de forma gratuita. Pero una vez que superemos ese límite, si queremos seguir haciendo uso de este servicio tendremos que pagar. Por ello, para evitar alcanzar ese límite, es importante hacer limpieza de archivos grandes a los que no demos uso, ya que son los que más espacio ocupan.

Y es que aunque pueda no parecerlo, eliminar dos o tres documentos de gran tamaño, como podrían ser vídeos, resulta mucho más útil que ir borrando uno a uno decenas de documentos pequeños. No obstante, si no cuentas con un espacio sumamente ordenado, Google Drive te lo pone fácil, ya que muestra los archivos ordenados de mayor a menor tamaño para que sea fácil identificarlos.

Para ello, simplemente tendremos que iniciar sesión en Google Drive y dirigirnos a Almacenamiento, una carpeta en la que veremos todos los archivos con los que contamos. Además, podemos elegir la opción en la que se nos muestren en función del espacio que ocupan en la nube. Es importante también que no sirve simplemente con eliminar estos archivos grandes del Almacenamiento, ya que también tendremos que vaciar la papelera y posteriormente eliminarlos para siempre.

No obstante, también puede ser que ya hayamos borrado todo lo prescindible y, aun así, no contemos con el espacio requerido en Google Drive para seguir haciendo uso gratuito de esta plataforma. Si este es el caso, también hay solución, ya que Google Drive nos brinda la opción de descargar los archivos directamente en nuestro ordenador, en nuestro teléfono móvil o en un disco duro.

Para ello, del mismo modo que en el proceso anterior, tendremos que seleccionar los documentos en cuestión dentro de la sección Almacenamiento de Google Drive. Sin embargo, en esta ocasión, en lugar de eliminarlos, tendremos que pulsar sobre los tres puntos de la esquina superior derecha y hacer clic en Descargar, tras lo cual se añadirán a la memoria interna del dispositivo, y ya podremos eliminarlos del Almacenamiento y de la Papelera de nuestro Google Drive, liberando un espacio fundamental pero sin perder ningún documento.