Uno de los factores más importantes a la hora de decidirnos entre un teléfono móvil u otro es, sin lugar a dudas, el almacenamiento. O al menos lo era antes, ya que actualmente, casi todos los modelos cuentan con versiones con 256 o 512 GB, los cuales son más que suficientes para dar cabida a todos nuestros archivos durante varios años.

Por si esto no fuera suficiente, a mayores, contamos también con el espacio en la nube, que a lo largo de los últimos años se ha hecho con un papel preponderante en el ámbito de la telefonía. Herramientas como, por ejemplo Google Fotos, que más allá de simplemente brindar un servicio, se actualizan constantemente para mejorar las prestaciones que ofrecen a los usuarios. Y hoy os hablaremos de una de estas prestaciones.

Google Fotos recibe una mejora que los usuarios llevaban tiempo reclamando

Una de las peculiaridades con las que cuenta el espacio en la nube es que, a grandes rasgos, parece un espacio infinito, pero realmente no lo es. Y es que es posible llegar a llenar el espacio entero que tenemos en la nube, obligándonos a borrar aquello que ya no necesitemos. O al menos, así era hasta hace poco, ya que Google Fotos ha añadido una herramienta con la que esto ya no será necesario.

En la versión web de la plataforma, ya conocíamos la sección ‘Recuperar espacio’, la cual nos brindaba la posibilidad de ahorrar espacio sin necesidad de eliminar ningún foto o vídeo, sino que lo hace a través del restablecimiento de la calidad de esos archivos, es decir, disminuir su calidad para que estos ocupen menos espacio.

Una funcionalidad que, como decimos, ya estaba disponible en la versión web, y que ahora ha llegado a la versión para móvil de Google Fotos, siendo una tarea que ahora también podremos llevar a cabo de forma sencilla desde nuestro propio dispositivo móvil. Y lo podemos hacer archivo por archivo, simplemente seleccionándolo y cambiando la calidad del mismo, en este caso, para reducirla.

No obstante, se trata de un hecho que debemos asumir con cuidado. Y es que una vez que optemos por reducir la calidad de la imagen, no habrá vuelta atrás. Esto quiere decir que no podremos devolver los archivos a su forma original, por lo que una vez que hayamos disminuido la calidad de estas imágenes, no podremos volver a recuperarlas en su forma anterior, por lo que es algo que tendremos que pensarnos dos veces antes de llevarlo a cabo.

Además, otra de las peculiaridades con las que contará esta herramienta, es que solo se podrá usar una vez al día. Esto quiere decir que si se aplica la recuperación de espacio en Google Fotos, no afectará a la calidad de las próximas subidas que se lleven a cabo en la aplicación. Una innovación que ha dividido las opiniones de los usuarios, en lo que es, sin lugar a dudas, una gran ventaja a la hora de guardar nuestros archivos en la nube.