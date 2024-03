Desde hace ya varios años, LinkedIn es la plataforma de empleo por excelencia a través de la cual se pueden realizar un sinfín de acciones relacionadas con el ámbito laboral. Y es que este integrador de redes sociales es apto para tareas que cumplen funciones de portal de empleo, para compartir nuestros logros profesionales, unirnos a grupos de diversa índole…

Una plataforma que ofrece a sus usuarios una serie de útiles herramientas a la hora de llevar a cabo varias actividades muy beneficiosas para su desarrollo laboral. Por ejemplo, los usuarios son notificados cuando una empresa mira su perfil, lo cual puede ser un indicio de que su actividad profesional está sembrando los frutos esperados. Sin embargo, las notificaciones sobre las visitas al perfil pueden dar pie a situaciones incómodas en ocasiones.

La forma perfecta de ver perfiles de LinkedIn sin que sea notificado

Y es que esta plataforma ofrece una gran transparencia a sus usuarios, lo cual, como ya hemos dicho, es bueno en algunos casos, pero puede resultar incómodo en otros. Por mera curiosidad, puedes simplemente estar curioseando en los perfiles de compañeros de trabajo, amigos, o conocidos. Algo muy habitual en las redes sociales, pero que, en el caso de LinkedIn, será siempre notificado al usuario en cuestión.

Un hecho que hace que más de uno de lo piense dos veces antes de dar una vuelta por los perfiles de LinkedIn, ya que no es plato de buen gusto hacer pensar a los demás que estamos cotilleando en su perfil con un fin concreto. Sin embargo, y por el contrario a lo que mucha gente piensa, es posible deshabilitar esta opción, con el objetivo de proteger un poco más nuestra intimidad.

Y es que a la mayoría no les incomoda recibir visitar a su perfil, ya que se trata de una plataforma en la que no hay nada que ocultar, pero, por lo general, sí resulta incómodo que se notifique a otros perfiles cuando los visitamos. Y para evitarlo, tendremos que acceder a la sección de ‘Configuración y Privacidad’ de la plataforma, que aparecerá haciendo clic sobre nuestra foto de perfil, ubicada en la esquina superior izquierda.

Una vez desplegado este menú, tendremos que hacer clic en ‘Visibilidad’, para, posteriormente, hacer lo propio en ‘Opciones de visualización del perfil’. En este punto, nos toparemos con tres opciones: ‘Tu nombre y título’, ‘Características privadas del perfil’ y ‘Modo privado’. Por defecto está activada la primera opción, que muestra toda la información sobre el visitante de un perfil.

La segunda opción, muestra un resumen, por lo que tampoco acaba con el problema. Es la última opción la que pone fin a este problema, ya que ocultará por completo las visitas a tu perfil. Eso sí, debes tener en cuenta que, del mismo modo que los usuarios no recibirán notificaciones cuando los visites, tú tampoco las recibirás cuando tu perfil sea visitado.

Algo que no es un problema para un gran número de usuarios, que no están interesados en ver quién visita su perfil, y de este modo dirán adiós a una gran cantidad de notificaciones innecesarias. Una victoria en todos los sentidos si eres uno de esos usuarios que no le da importancia a esta información.