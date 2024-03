Desde hace ya más de una década, las redes sociales juegan un papel fundamental en el día a día de millones de personas. Principalmente en lo relativo al ocio, pero también son una herramienta muy importante a nivel informativo y, además, para otras tantas personas también se trata de un instrumento profesional imprescindible para su trabajo.

Algo que se aplica a todas las redes sociales. Sin embargo, si hay una red social que establece un vínculo directo entre las redes sociales y lo profesional, esa es LinkedIn. Una red social pensada establecer vínculos laborales entre las empresas y los trabajadores, y que a día de hoy cuenta con más de 800 millones de usuarios activos. Algo que, sin embargo, no implica que no esté en constante evolución. Y la próxima funcionalidad en llegar lo demuestra.

Si algo es especialmente criticado por muchos de los usuarios de LinkedIn, es la extrema profesionalización de todo el contenido de la red social. Algo que hace referencia a los perfiles altamente preparados y las vacantes de trabajo estrictamente profesionales. Y según parece, el paso con el que LinkedIn tratará de normalizar su funcionamiento, es a través de juegos en la propia red social.

BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES!

There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees!

Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw

— Nima Owji (@nima_owji) March 16, 2024