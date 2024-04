Así puedes ver cualquier perfil de Instagram sin iniciar sesión

Si hablamos de redes sociales, nos guste más o menos su contenido, tenemos que hablar de Instagram. Una de las dos gigantes del panorama internacional, que a día de hoy cuenta con más de 1.200 millones de usuarios activos mensualmente. Una cifra que atestigua el enorme éxito que la plataforma de Meta ha logrado mantener con el paso de los años.

Un éxito que se debe en gran parte a la capacidad de adaptarse a los cambios que Instagram ha tenido con el paso de los años. Y es que poco queda de aquella plataforma que se utilizaba únicamente para subir fotos al feed. Sin embargo, la infinidad de herramientas que actualmente Instagram ofrece a sus usuarios, no implica que no tenga algunas limitaciones. Y hoy os contaremos cómo solucionar una de las más criticadas por los usuarios.

El truco secreto para ver la historia de alguien sin que le aparezca tu nombre

Nos guste o no, stalkear forma parte de la rutina de muchos en Instagram. Lo que antaño se habría denominado ‘cotillear’, actualmente ha recibido este nuevo nombre, y hemos pasado de ver que hacen otras personas a través de nuestra ventana a hacerlo desde la pantalla de nuestro móvil.

Sin embargo, todos aquellos que practican este arte y no quieren ser descubiertos, llevan años criticando la necesidad de estar registrado para ver un perfil. Y es que Instagram, a través de su propia plataforma, no permite a los usuarios acceder a ningún perfil, tampoco los públicos, si no está registrado en Instagram. Esto significa que no se pueden ver las historias ni tampoco las publicaciones.

Algo que resulta especialmente molesto para aquellas personas que no tienen Instagram pero sí quieren echar un vistazo de la versión web al perfil de un famoso o de un conocido. Para agrado de todas estas personas, existe una opción alternativa, que no es otra sino la web Picuki, a la cual puedes acceder haciendo clic en este enlace, y que pone fin a este problema de un plumazo.

Al acceder, te toparás con un buscador muy completo. Y decimos que es muy completo porque en el mismo podremos buscar según distintos filtros, ya que podremos hacerlo a través de un nombre de usuario, un hashtag o una url concreta, ofreciéndonos posibilidades muy variadas para encontrar lo que estamos buscando. Tras esto, aparecerá una serie de resultados que coinciden, entre los que podemos seleccionar aquel que más nos interese.

Entre los resultados, podremos acceder a cualquier perfil público, en el cual podremos ver no todas sus publicaciones con los correspondientes comentarios, sino también las historian de las últimas 24 horas, tal y como se puede hacer en la propia app de Instagram, pero desde este sitio web, sin necesidad de estar registrados. Una opción que ha causado auténtico furor entre todos aquellos stalkers que disfrutan en gran medida de ver lo que han subido otros, sin dejar rastro de la visita a su perfil.