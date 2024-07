Whatsapp apuesta por la IA generativa con su nuevo editor de fotos

A lo largo del último año, la Inteligencia Artificial ha sido la gran protagonista de la gran mayoría de movimientos desarrollados en el ámbito tecnológico. Muy pocos imaginaban que el éxito de una plataforma como ChatGPT supusiera la introducción de esta Inteligencia Artificial en la gran mayoría de empresas tecnológicas a nivel mundial, pero así ha sido.

Y es que en julio de 2024, casi todas las grandes plataformas han hecho uso de esta IA de una forma u otra: Google, Instagram, Snapchat… Todas las grandes empresas han trabajado para implementar a sus servicios esta Inteligencia Artificial de algún modo. Y como era de esperar, Whatsapp, una de las aplicaciones de mensajería instantánea más grandes del mundo, no podía ser menos.

Han pasado varios meses en los que se ha especulado con la llegada de todo tipo de herramientas de Inteligencia Artificial a Whatsapp. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que Meta ha confirmado la que será la primera herramienta basada en la IA que llegará a Whatsapp: una herramienta que permitirá editar fotografías desde el chat.

WhatsApp news of the week: enhanced AI-powered features for Meta AI in development!

This weekly summary can help you catch up on our 7 stories about WhatsApp beta for Android, iOS, and Desktop!https://t.co/TfjeO0SGXp pic.twitter.com/pfBSHFWXnb

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 6, 2024