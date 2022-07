Ibiza se viste de arte con la nueva feria Contemporary Art Now

El recinto ferial de Ibiza, a las afueras del mágico Dalt Vila, será el marco de la nueva feria de arte Contemporary Art Now, que aterriza en la agenda veraniega con una propuesta que busca convertir a la isla balear en referente cultural y que en su primera edición, del 13 al 17 de julio, cuenta con 37 galerías internacionales de arte contemporáneo, expositores habituales en Art Basel y Untitled, de las que tan solo seis son españolas.

Impulsada por Sergio Sancho, fundador también de UVNT Art Fair (Urvanity), una de las grandes de la semana del arte que tiene lugar en Madrid en febrero alrededor de la celebración de ARCO, este proyecto tiene como seña diferencial la labor curatorial de Sasha Bogojev, crítico de arte y comisario de la feria, encargado de identificar e invitar a aquellas galerías, que por su trayectoria y programación, están dibujando el panorama de la creación actual.

Nuevos lenguajes y artistas destacados en Ibiza

Las 37 participantes de CAN, afirma Bogojev, “Son galerías que están situadas en la vanguardia del panorama artístico mundial emergente. Al centrarnos en creadores emergentes y de media carrera, hay una fuerte afinidad hacia la figuración entre las obras expuestas, lo que dará a toda la feria un atractivo muy centrado y distintivo”.

Everyday Gallery, Daan Gielis_Happy Casper_ Sad Casper.

Ante la participación exclusivamente por invitación, apunta, “la reacción ha sido muy positiva por el concepto y, sobre todo, por la ubicación. Mucha gente del mundo del arte parece tener algún tipo de conexión con la isla de la que no era consciente y están dispuestos a formar parte de esta edición. Ya sea exponiendo o visitándola”.

Del ‘sol y playa’ al ‘arte y sol’

Con vocación de consolidarse como una apuesta anual en el mes de julio, CAN promete arte y mucho sol, –la feria abrirá solo durante las tardes–, pero también experiencias únicas con programas de eventos paralelos, visitas privadas a instituciones y colecciones o noches de música hasta el amanecer.

Lo cierto es que la isla balear no ha sido ajena al mundo del arte en las últimas décadas. Refugio de artistas y creadores, ya en los sesenta se popularizó el ‘Grupo Ibiza 59’ y aún hoy existe una buena oferta de galerías locales.

Además de arte, CAN ofrecerá eventos paralelos, visitas privadas a instituciones y colecciones o noches de música hasta el amanecer

En este sentido, apunta Sancho, “nuestro objetivo es fortalecer las alianzas de galerías internacionales con las nacionales. Que artistas de aquí puedan entrar en el circuito internacional y que los de fuera sean más conocidos en nuestro país”.

Lundgren Gallery, Jacolby Satterwhite_Room for Ascension.

CAN es arte en verano

Así, CAN convertirá a la isla durante 5 días en un lugar de encuentro para artistas, coleccionistas de arte, aficionados y personalidades del mundo cultural local e internacional.

“CAN significa ‘casa de’ en ibicenco”, explica su creador. “Nosotros aspiramos a ser los anfitriones de la vanguardia de la creación actual. Por eso nuestro apellido, now. La isla es fuente inagotable de inspiración en muchas facetas artísticas, pensamos que también lo puede ser en arte como es en la música, en la gastronomía, la moda… o en la hospitalidad”.

En su primera edición, reunirá treinta galerías internacionales de arte contemporáneo que llegarán de Europa, América y Asia

Entre ellas encontraremos a Nanzuka Underground (Tokio), Carl Kostyál (Londres/ Estocolmo), WOAW Gallery (Hong Kong), M+B (Los Ángeles), 1969 Gallery (Nueva York), Ruttkowski;68 (Colonia/Duseldorf/París), Dio Horia (Atenas), Allouche Benias (Atenas), Août Gallery (Beirut), Ballon Rouge (Bruselas), Cob Gallery (Londres), Everyday Gallery (Amberes), Everyday Mooonday (Seúl), Exhibition A (Nueva York), F2T (Milán), Gaa Gallery (Colonia/Provincetown) y Galerie Droste (Düsseldorf/París).

También participan Gallery Afternoon (Seúl), Johansson Projects (Oakland), Marian Cramer (Amsterdam), Moosey (Norwich/Londres), Plan X (Milán), Plus ONE + Galerie Sofie Van de Velde (Amberes), Romero Paprocki (París), Seasons LA (Los Ángeles), Septieme Gallery (París), Stems Gallery (Bruselas), Superzoom (París), The Hole (Nueva York) y Volery (Dubái). De España recibiremos a ArtNueve (Murcia), L21 Gallery (Mallorca), Galería Alegría (Barcelona), Veta (Madrid), Lundgren Gallery (Mallorca) y Poligrafa Obra Gràfica (Barcelona).

Droste Galerie, Willehad Eilers, Der Fall_ Rise der Verdammten.

En cada edición, Bogojev identificará e invitará a una selección de las galerías con el doble objetivo de mostrar sus novedades y de fortalecer las alianzas de galerías internacionales con las nacionales. “Que artistas de aquí puedan entrar en el circuito internacional y que los de fuera sean más conocidos en nuestro país”, afirman sus responsables.

Aliados y patrocinadores que van de la gama de refrescos ecológicos Organics by Red Bull a la firma de moda Gucci, Barceló Imperial, la firma de servicios inmobiliarios Lucas Fox, la colección de vinos Bardos o la Fundación Carmen & Lluís Bassat, son sus aliados en esta primera edición.