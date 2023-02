6 paseos mágicos para enamorarse de Pontevedra caminando

Si unimos las palabras Galicia y caminar, seguramente nos vendrá a la mente el Camino de Santiago. Y es cierto que esta famosa ruta de peregrinación es una de las experiencias que todo viajero debería hacer al menos una vez en la vida. Pero también lo es que, más allá de la ruta jacobea hay cientos de senderos para descubrir la magia de Galicia.

Por el litoral o la ribera, entre faros y miradores, atravesando playas de arena blanca o bosques de robles, castaños o acebos, muchos de los caminos gallegos reciben cada año, además, el distintivo Sendero Azul, un galardón que premia la recuperación y puesta en valor de senderos e itinerarios transformados en valiosos recursos para la interpretación ambiental y el disfrute de la naturaleza.

Este 2023, de hecho, Galicia es la comunidad autónoma con más de estos premios que entrega la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) como parte de su actividad de promoción sostenible de las zonas costeras y diversificación del turismo de sol y playa.

Encuentra tu alojamiento en Rías Baixas al mejor precio pinchando aquí

De los 104 Senderos Azules de 2023, que representan un 22,3% más que en 2022 y abarcan 600 kilómetros de 83 municipios en 19 provincias, Galicia es la que más ofrece, con un total de 35 de estos caminos. De ellos, hasta 22 se encuentran en la provincia de Pontevedra, auténtica reina del senderismo sostenible.

Torre de a Lanzada. Foto: Turismo Rías Baixas.

Los senderos más bonitos de Pontevedra

Un monte verde y denso, islas majestuosas, acantilados y dunas, bosques, playas que parecen extraídas del Caribe, puestas de sol que cortan el aliento y dejan sin palabras o fondos marinos únicos en el mundo.

La naturaleza ha sido, sin duda, generosa con la provincia de Pontevedra y caminar es una de las mejores maneras para descubrir, a ritmo lento, sus impresionantes paisajes, tanto en la costa como en el interior.

Para descubrirlo, proponemos seis rutas que muestran también la diversidad del territorio mientras transitan por vetustos caminos de tierra o pasarelas de madera, entre formaciones rocosas y cascadas, bosques mágicos, molinos, chozos o antiguos castros.

Sendero Mágico de A Lanzada

Perteneciente a los concellos de Sanxenxo y O Grove, A Lanzada es una de las playas más emblemáticas de Galicia y también una de las mejores del Atlántico europeo.

Playa A Lanzada. Foto: Turismo Galicia.

Además de su arenal de más de 2km de arena fina y blanca, la zona cuenta con un buen puñado de leyendas y tradiciones, lo que hacen de ella un rincón mágico. Es el caso de la leyenda de las 9 Olas, relacionado con la fertilidad.

En cuanto al sendero, de baja dificultad, tiene una extensión de 3,03 km y nos lleva desde la playa de Foxos hasta la playa de Areas Gordas y A Lapa que están separada por una pequeña península conocida popularmente como ‘A Illa do Médico’.

De una hora aproximada de duración, durante el recorrido se pueden ver las excavaciones del yacimiento arqueológico de A Lanzada y los restos de una antigua fortaleza que precede a la hermosa Ermita de A Lanzada.

Senda entre faros, Islas Cíes

Dentro del bellísimo Parque Nacional de las Islas Cíes se ubica el Sendero Azul Entre Faros, sin duda uno de los más bellos por su espectacular ubicación.

Playa de Figueiras, Islas Cíes. Foto: Turismo Rías Baixas.

El recorrido, de 6,1 km y baja dificultad, conecta el Faro de O Peito, construido en 1904 y que señaliza la entrada a la ría de Vigo, con el Faro de Cíes, que data de 1851.

El trazado ofrece diferentes puntos de interés, como la playa de Figueiras con su bien conservado sistema dunar, el muelle de Rodas, el lago y el centro de interpretación del Parque Nacional.

Ruta de los cinco miradores

Nos desplazamos ahora a Marín, en la orilla meridional de la ría de Pontevedra, comarca del Morrazo, para descubrir otro impresionante itinerario: la Ruta de los Cinco Miradores.

En este caso de tipo circular y algo más de 10 km, el itinerario nos acerca a algunos de los lugares más interesantes de esta villa marinera.

Petroglifos de Mogor. Foto: Turismo Rías Baixas.

Partiendo de la plaza de España, pone rumbo a las playas para encontrarse en primer lugar con el mirador de Portocelo, al final del paseo de esta playa.

El segundo está a la altura de los petroglifos de Mogor y, una vez se alcanza la urbanización Pérez Crespo, se encuentra el tercero, con una panorámica que comprende gran parte de la ría.

Tras cruzar la carretera PO-551, la ruta comienza a ascender subiendo hasta O Cruceiro do Vento, donde se ubica el cuarto mirador. Desde o Cruceiro do Vento sigue subiendo por As Sete Espadas, pasando por el Castro de Subidá y el monte de Penizas, y desemboca en el quinto mirador, en A Moreira.

Playa de Portocelo. Foto: Turismo Rías Baixas.

A partir de aquí, el trayecto continúa en descenso hacia el casco urbano de Marín, en dirección al lavadero de O Souto, pasa por la Rúa da Calzada y termina de nuevo en la Plaza de España, tras bordear la Plaza de Abastos.

Ruta de los Carballos de Aldariz

Algo más complicada es la Ruta dos Carballos de Aldariz, que discurre por la zona más alta de Bordóns, partiendo de la parroquia de Padriñán, concretamente de Aldariz.

Ruta de los Carballos de Aldariz.

Se trata de una ruta circular de 6,3 km y la duración media para recorrerlo es de hora y media con una dificultad media, ya que la altitud mínima es de 72 metros y la máxima, de 234 metros.

Los puntos de interés que atraviesa este sendero son la aldea de Aldariz, el Con da Ventureira, Chan da gorita, Carballeira de Leirana y el núcleo de Bordóns, con los molinos de agua y la iglesia parroquial. Y son especialmente hermosas las vistas de la ría de Pontevedra y las Cíes hasta la iglesia de Bordóns.

Roteiro de Donón (Cangas do Morrazo – Pontevedra)

El Monte O Facho en la Costa da Vela ha sido testigo, a lo largo de siglos, distintas expresiones de vida en la comarca, comenzando en el siglo X a. C. con un poblado en la ladera hasta el siglo VI a. C. cuando surge el castro galaico, un poblado fortificado que subsistirá hasta el siglo I a. C.

Castro en el monte O Facho. Foto: Turismo Rías Baixas.

Posteriormente santuario al dios Berobero, finalmente en el siglo XVII recibió la construcción de un puesto de vigilancia costera con fines militares cuya garita aún pervive.

Este Sendero Azul, con una longitud de 8,4 km, ofrece una fantástica perspectiva de las islas Cíes y Ons y amplias vistas sobre las bocanas de las rías de Pontevedra y Vigo.

En las dos horas que se pasan caminando de media se pueden encontrar hórreos, molinos, playas como la de Melide y faros como los de la Punta Subrido, Punta Robaleira y Cabo Home.

Faro de Punta Robaleira, en la ría de Vigo. Foto: Turismo Rías Baixas.

Senda de ribera y litoral: Camiño á Beiramar

Localizado en la ciudad de Vigo, Camiño á Beiramar es una senda perfecta para pasear (y en algunos tramos también accesible para bicicletas) que inicia su recorrido en la Avenida de Madrid y sigue el curso del río Lagares durante más de 8,1 km hasta llegar las cercanías de su desembocadura.

Justo en este punto, el itinerario se bifurca en dos tramos que, bordeando la costa, nos llevan hacia el este, hasta el arenal del Adro (4,5 km), y hacia el oeste, hasta el arenal de Canido (2,6 km).

Alisos y sauces y una gran cantidad de aves autóctonas son algunos de sus principales atractivos, por ejemplo en las zonas húmedas de Goberna, Muiños y A Xunqueira do Lagares, espacios de gran diversidad biológica que son fundamentales en la regulación del flujo de agua en el lugar.

Playa de Canido, en Vigo. Foto: Turismo Rías Baixas.

Dunas, acantilados, salientes rocosos y arenales se alternan a lo largo de la ruta, como las playas de Samil, Argazada, Tombo do Gato, Fontes, Mourisca, Santa Baia, Carril y O Adro, o las dunas de Samil y Cabo de Mar.

Además, merece la pena hacer una visita al Museo del Mar y pasear por el barrio marinero de Bouzas.

Si optamos por la dirección oeste, veremos las playas de Calzoa, Fontaíña, Baluarte, O Vao y Canido, el ecosistema dunar de Fontaíña, el Espacio Natural de Interés Local del Complexo duna-areal do Vao e Baluarte y la pequeña duna de O Serral, así como las ‘gamelas coruxeiras’ (embarcaciones tradicionales) de Calzoa y Fontaíña, la capilla del Vao o el musealizado poblado Galaico-Romano de Toralla.