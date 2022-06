Zaragoza se llena de danza con una nueva edición del festival Trayectos

El Museo de Zaragoza, los parques José Antonio Labordeta y Torre Ramona, el Centro Cívico Salvador Allende y las plazas San Bruno y del Justicia son algunos de los espacios de la capital aragonesa transformados, hasta el próximo domingo 26, en inusitados escenarios para recibir los espectáculos del festival de danza contemporánea Trayectos.

Hasta 14 propuestas artísticas para todos los públicos podrán verse en la 19 edición de esta cita, que vuelve a su formato original tras dos años de pandemia con la participación, entre otros, del Premio Nacional de Danza 2014 Daniel Abreu, los valencianos Eyas Dance Project, elColectivo Lamajara y Ángel Durán de Cataluña, la canaria Natalia Medina y, en representación aragonesa, Ana Cotoré y las formaciones Los días de Penélope, Ma-Jo o los navarro-aragoneses Qabalum.

Zaragoza, capital de la danza

Zaragoza se convierte, por unos días, la capital nacional de la danza, transformando algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad en escenarios poco convencionales de baile que buscan, a través de la cercanía, la conexión con el espectador.

Fiel a su esencia, el festival Trayectos, coorganizado por la A.C. Las Voces Humanas y el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural se concibe como una obra colectiva, donde la danza está integrada en la ciudad para que sea una obra única.

Aunque nunca ha dejado de celebrarse, ni siquiera en el año 2020, cuando demostró que, pese a todo, la cultura podía ser segura, Trayectos celebra este año la vuelta a su formato original con presencia de compañías locales, nacionales y también internacionales, algunos de sus espacios emblemáticos y el regreso de actividades que acercan y conectan al público y artistas.

Ayer jueves arrancaba Trayectos con la apertura de proyectos de investigación de danza en relación con la ciencia y nuevos medios desde el Centro de Arte y Tecnología Etopia de Zaragoza, una iniciativa que ha contado con los artistas aragoneses Inerzia, Nanuk, María Ganzaraín y Yeiner Chicas; pero también con Arnau Pérez de Madrid, los artistas italianos Elisa Sbaragli y Lorenzo Morandini y las formaciones mexicanas Carla Segovia y Guillermo Aguilar, o Fabry Páez y Tania Covarrubias.

Platos fuertes de Trayectos

Esta tarde, a las 20.00 horas, el Museo de Zaragoza acogerá uno de los platos fuertes de esta edición de Trayectos, la poesía de Indico con Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza.

En su representación indagará en lo simbólico y compondrá su pieza en base a referencias borrosas y movimientos sin juzgar. Una figura sin rostro buscará a través del espacio algo que no sabemos por un camino accidentado.

También podrá verse Júpiter + Jaguar, de la compañía Eyas Dance Project o Manbhusa, de Ivona, la cual nos hará acercará al cortejo animal. Además, la pieza Somos de Lookathingsdifferent.

El sábado 25 de junio a las 20.00 horas la fuente monumental del Parque José Antonio Labordeta se convertirá en el escenario de Trayectos.

La compañía de Daniel Abreu es uno de los platos fuertes de esta edición de Trayectos. Foto: Paula Fuentes.

Entre las compañías protagonistas estos días destaca la compañía catalana Colectivo Lamajara con TRÄD, Natalia Medina Compañía de Danza, que presentará Profiter Du Temps. Qabalum con su pieza La medida que nos ha de dividir hablará de ese espacio que hay entre dos líneas paralelas.

Fin de semana de danza en Zaragoza

El sábado noche a las 21.00 horas vuelve el espacio de baile más increíble del festival, la ya tradicional verbena. Tendrá lugar en la antigua pista de patinaje del Parque Grande José Antonio Labordeta y estará a cargo de DJ Violeta y Yeiner Chicas.

El domingo, las sesiones de baile comenzarán a las once de la mañana en diferentes escenarios de la ciudad.

La danza ocupa espacios poco convencionales en este festival. Foto M. Ballestín.

En el Centro Cívico Salvador Allende estará la compañía aragonesa Ma-Jo con la muestra Ikebana. A las 11.25 horas en el Centro Artesanía de Aragón (antiguo matadero) actuará Melisa Calero (Andalucía) con Absucida y a las 11.50 horas, en el Parque Torre Ramona, será el turno de Labranza, una oda a la tierra repleta de vitalidad humana, a cargo del Colectivo Lamajara.

La tarde la protagonizará, en la Plaza San Bruno a las 20.00 horas, la aragonesa Ana Cotoré que estrenará Stage Diving, una búsqueda sobre lo escénico. En el mismo espacio tendrá lugar la obra Quisiera haber podido morir en tus brazos de otra compañía aragonesa, Los días de Penélope.

El día terminará en la Plaza del Justicia con The Beauty of it de Ángel Durán (Cataluña) y Am I What? de la gallega Elvi Balboa, con quien se despedirá esta 19 edición de Trayectos.

LaKorSia en Trayectos. Foto: M. Ballestín.

Un festival único

Desde su nacimiento, el 11 de junio de 2014 y a lo largo de sus dieciocho años de vida han pasado por Trayectos 342 propuestas artísticas (119 de ellas locales, 139 nacionales y 84 internacionales) y más de 1.000 bailarines y coreógrafos de los cinco continentes, que han dejado en más de 83 espacios diferentes de Zaragoza momentos irrepetibles.

Además, se han realizado 38 talleres y acciones formativas, 32 acciones a través del Programa de Apoyo Coreográfico, 63 intervenciones educativas en centros escolares y colaboración en 66 proyectos de cooperación, además de haber incluido a más de 200 colectivos dentro de los Mosaicos y Mapas Coreográficos del Programa de Danza Comunitaria.

Trayectos ha renovado este año el sello EFFE de la Asociación Europea de Festivales que acredita la calidad del mismo desde 2015, cuando fue el primer festival aragonés en recibirlo (y uno de los tres en España dedicados a la danza contemporánea).