L’Ajuntament inverteix més de 67,9 milions d’euros en actuacions vinculades amb la Capitalitat Verda

Capitalitat Verda ha donat compte hui a la comissió de seguiment de les actuacions posades en marxa vinculades amb la capitalitat. En total hi ha ja en marxa 240 projectes que tenen com a objectiu la millora mediambiental i la sostenibilitat de la ciutat.

Totes aquestes actuacions que s’han posat en marxa sumen una inversió superior als 67 milions d’euros pressupostats amb vinculació a la Capitalitat Verda. D’aquesta manera, el govern de l’alcaldessa Catalá compleix el seu compromís d’inversió i traçar el camí per a convertir a València en una ciutat neutra.

Aquestes inversions es distribueixen a través de 240 actuacions impulsades des de les diferents àrees del govern municipal, relacionades amb la mobilitat sostenible, la millora de l’eficàcia de la xarxa d’aigua potable, l’extensió de noves zones verdes i jardins, la protecció de l’Albufera, millores de la xarxa d’aigua de la ciutat per a ser més eficients o la major planta fotovoltaica urbana d’euros.

Accions divulgatives per la conscienciació

Hi ha a més una aposta decidida per l’impuls d’accions divulgatives i d’investigació vinculades a la conscienciació mediambiental a través de fundacions com la del Clima i l’Energia i Les Naus o d’actuacions dutes a terme des de les àrees d’Educació, Millora Climàtica i Gestió de l’Aigua i Mobilitat.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha avançat que “la ciutat acreditarà quan acabe l’any que ens hem compromés amb fets i inversions, i no amb paraules i pancartes, amb la Capitalitat Verda Europea”.

Els resultats, segons ha explicat, “són molt positius sobretot de cara al futur de la ciutat, perquè a més som Ciutat Missió, i tenim una responsabilitat afegida, que és fer a aquesta ciutat climàticament neutra de cara a l’any 2030, i mostrar el camí a la resta de ciutats europees. Així que complirem eixe objectiu a través de la sostenibilitat econòmica, sostenibilitat social i sostenibilitat mediambiental”.

Actuació important en l’Albufera

Entre els projectes posats en marxa destaquen els vinculats al parc natural de l’Albufera per a la seua protecció i millora, on s’han invertit més de 2 milions d’euros, entre altres actuacions destaquen els canons d’aigua contra incendis o la millora de l’embarcador. També unit a això s’ha impulsat la candidatura de l’Albufera com a Reserva de la Biosfera de la Unesco, un fet que pot ser històric i que té ja l’aval dels 13 municipis de la ribera del parc.

Estan previstes inversions de quasi 7 milions d’euros en la construcció i adequació de nous carrils bici, i de més de 5 milions en la implantació de les Zones de Baixes Emissions (ZBE). A més, s’estan ampliant els carrils exclusius del transport públic (carrils bus) en un 31% més que en els últims huit anys. I en l’àrea de parcs i jardins, per a l’ampliació i millora de zones verdes, s’estan destinant més de 5 milions d’euros.

Igualment, des de l’àrea de Millora Climàtica i Gestió de l’Aigua s’està executant una inversió de més de 6 milions d’euros destinats a canviar per vehicles elèctrics i híbrids la flota de vehicles de neteja i recollida de residus.

De la mateixa manera, s’estan executant o estan previstes més de 7 milions d’euros en inversions per a la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions esportives de la Petxina, Beteró, Natzaret, estadi del jardí del Túria, Sant Marcelino, Doctor Lluch, Benimaclet i el velòdrom Luis Puig.