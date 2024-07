Alcossebre (Castellón), segundo destino turístico en tendencia solo tras Madrid, según Booking

La faceta turística de la provincia de Castellón está por explotar. Y queda mucho trabajo por hacer, pero ya hay luces que señalan el camino. Por ejemplo, un dato no poco llamativo: Alcossebre, localidad de la costa castellonense, se alza como segundo destino turístico español en tendencias de Booking únicamente por detrás de Madrid.

Así lo ha relatado Agustín Álvarez, responsable de negocio de Booking.com para la Comunitat Valenciana, en una jornada organizada por Economía Digital este lunes en el RH Silene Hotel & Spa de Castellón, en el que se ha examinado el futuro del modelo turístico de la provincia.

El representante de Booking ha participado en la mesa de debate ‘El destino Castellón visto desde la distribución: internacionalización y nichos de mercado’ junto a Iker Llano, director general de Intursports Travel Services; Natalia Escuredo, contracts manager en On the Beach Ltd, y Justo Vellón, el director del Aeropuerto de Castellón, con Julián Larraz, delegado de Economía Digital en la Comunidad Valenciana como moderador.

Alcossebre. Foto: Turismo Alcossebre.

Es en el transcurso de esta conversación entre expertos del sector turístico cuando el responsable de negocio de Booking.com en territorio valenciano ha contado que Alcossebre, una población perteneciente a Alcalà de Xivert que cuenta con paradisíacas playas y calas, ha logrado situarse como la segunda tendencia en destinos buscados en este portal, solo por detrás de Madrid.

Según ha explicado Álvarez, los turistas que buscan esta población y el resto de destinos turísticos de la provincia de Castellón «buscan tranquilidad, relajación, zonas de interior, playa, gastronomía económica…». «Todo eso lo tiene Castellón», ha sentenciado.

«El 15% de nuestras reservas actuales ya son para 2025»

Por su parte, Natalia Escuredo, del turoperador británico On the Beach, ha argumentado que «si sumamos toda esta oferta de plazas y la posibilidad de que se amplíen las conexiones desde otros destinos hacia Castellón, sí vemos factible traer el mercado vacacional a Castellón«.

A continuación, sobre la previsión y la antelación con la que los turistas en general y los británicos en particular, en este caso, planean sus vacaciones, Escuredo ha dado un dato clarificador: «El 15% de nuestras reservas actuales ya son para 2025, hay que estar preparados con antelación».