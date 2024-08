Comerç aprova un paquet d’ajudes de 4,5 milions a ajuntaments, organitzacions de comerciants i de consumidors

La Direcció general de Comerç, Artesania i Consum, dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme que dirigeix Nuria Montes, ha aprovat la concessió d’ajudes al sector per valor de 4.506.801 euros.

En conjunt, són 7 línies de subvencions dirigides a administracions públiques, com a ajuntaments i mancomunitats, així com a organitzacions empresarials i gremials de comerciants i a associacions de consumidors i usuaris de tota la Comunitat Valenciana.

La Directora general de Comerç, Artesania i Consum, Maribel Sáez, ha destacat que “s’ha fet un gran esforç per a poder subvencionar pràcticament el 100% de les sol·licituds rebudes.”

Primeres resolucions pel comerç

A més, Sáez ha recordat que “aquest és un primer paquet d’ajudes concedides en matèria de comerç, artesania i consum, però encara falta per completar amb altres paquets de subvencions que continuen tramitant-se ja que el pressupost global previst per a enguany és de 20 milions d’euros.”

La primera de les línies d’ajudes ja aprovades està destinada a sufragar les activitats de formació, divulgació i atenció al consumidor per part dels ajuntaments. Es publica aquest dimecres en el DOGV amb un import global de 295.421,89 euros. Els beneficiaris són 33 consistoris que hauran de justificar el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció abans del 8 de novembre.

En els pròxims dies el DOGV continuarà publicant la resta de resolucions de concessió d’ajudes que ja estan aprovades i que comprenen altres 6 línies d’actuació de conformitat amb la convocatòria anticipada per a l’exercici 2024.

Més de tres milions pels ajuntaments i mancomunitats

Així, la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum destinarà 3.233.842,30 en subvencions a ajuntaments i mancomunitats per a finançar obres i la compra d’equipament en instal·lacions comercials municipals.

També s’ha aprovat la concessió de 73.211 euros en ajudes per a equipament en 3 mercats locals constituïts pels propis comerciants com a associació d’interés econòmic. Són comprats reconeguts com a Mercats Excel·lents per l’eficiència i excel·lència de la seua gestió que també rebran ajudes per valor 27.397 euros destinats a despeses corrents.

Comerciants i consumidors

Finalment, altres tres línies de subvencions van destinades a agrupacions de comerciants (34.850 euros), a les 2 principals organitzacions empresarials i gremials de la Comunitat Valenciana (225.000 euros) i a les 12 associacions de consumidors i usuaris més representatives en el nostre territori (617.077,64 euros).

En la majoria dels casos, aquest primer paquet de resolucions aprovades especifiquen que es tracta d’ajudes econòmiques que no estan subjectes a la notificació prevista en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea perquè no suposen l’exercici d’una activitat econòmica en el sentit d’oferta de béns i serveis destinada a la consecució d’un benefici, ni suposen un avantatge econòmic a favor d’entitats que puguen falsejar la competència en els intercanvis comercials entre els estats membres.