Ivace+i destina 3,2 milions d’euros per a 229 projectes d’autoconsum energètic en el sector serveis

L’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha aprovat la concessió de 3,6 milions d’euros per a recolzar un lot de 229 projectes d’autoconsum energètic en empreses del sector serveis de la Comunitat Valenciana.

La consellera d’Innovació, Nuria Montes, ha destacat la importància d’impulsar la utilització de fonts d’energia renovables en un “sector fonamental” de l’economia valenciana, on el seu ús “permet disminuir la factura energètica i amb això guanyar en competitivitat i alhora en sostenibilitat, reduint l’emissió de gasos contaminants i contribuint a la descarbonització .

Per a la realització d’aquests projectes, les empreses tenen prevista una inversió superior a 13 milions d’euros i la seua posada en marxa aportarà una potència instal·lada superior 15,6 megavats (MW). Gràcies a l’execució d’aquestes instal·lacions es podran generar anualment prop de 21,5 milions de quilowatts hora (KWH), de manera renovable, la qual cosa evitarà l’emissió de prop de 8.200 tones de diòxid de carboni (CO₂) a l’atmosfera.

La meitat es situen a la província de Valencia

Aquests incentius, tal com ha explicat el director general d’Energia i Mines, Manuel Argüelles, procedeixen dels fons Next Generation, que gestiona Ivace+i i s’emmarquen en el programa de foment a les instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, tant en el sector serveis com en altres sectors productius de la Comunitat Valenciana.

Quant a la distribució provincial, Ivace ha detallat que dels projectes aprovats en aquest lot, un total de 107 se situen a la província de València, 90 a Alacant i 32 a la província de Castelló.

Poden accedir a aquest programa les persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzen una activitat econòmica incloent els gestors de polígons industrials, de naturalesa pública o privada, les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’actuacions en l’àmbit de l’energia i les empreses de serveis energètics (Esses). També poden accedir a aquestes ajudes les comunitats d’energies renovables.

Suports de fins al 65% del cost del projecte

Quant a la quantia de les subvencions, el percentatge i ajuda depenen tant del beneficiari com de la tipologia, potència i tecnologia del projecte. Així doncs, per als projectes d’autoconsum presentats, el percentatge d’ajuda previst és del 15% al 50%, en funció de si es tracta de gran empresa, pime o petita empresa, de si la tecnologia utilitzada és solar fotovoltaica o eòlica i de la potència instada. Si la instal·lació compta a més amb sistemes d’emmagatzematge (bateries), el percentatge pot aconseguir el 65%.

A més, aquestes ajudes poden augmentar el seu percentatge aplicable sobre el cost subvencionable en 5 punts percentuals quan les instal·lacions subvencionades se situen en municipis de fins a 5.000 habitants, o municipis no urbans de fins a 20.000 habitants els nuclis dels quals tinguen una població menor o igual a 5.000 habitants.

Per als projectes consistents en la incorporació de sistemes d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, els percentatges d’ajuda oscil·len entre el 45% i el 65% del cost.