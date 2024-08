Els autobusos de Labora han visitat 183 localitats valencianes en els sis primers mesos de 2024

Els dos autobusos de Labora han visitat en els sis primers mesos de l’any 183 localitats, així com deu campus universitaris de la Comunitat Valenciana, en els quals personal especialitzat informa sobre els servicis d’orientació i busca d’ocupació en localitats que no disposen d’oficina d’ocupació.

L’objectiu que perseguix el Servici Valencià d’Ocupació i Formació amb estos autobusos és divulgar, informar i assessorar la ciutadania sobre l’oferta de servicis d’ocupació, orientació i formació de Labora.

El secretari autonòmic d’Ocupació, Antonio Galvañ, ha informat que la ciutadania, gràcies a estos autobusos, pot accedir, acompanyada i assessorada per un equip humà especialitzat, a la plataforma Punt Labora i les seues diferents ferramentes, de manera presencial, individualitzada i independentment del punt de la geografia valenciana a on residisca.

Eliminar la bretxa de les localitats despoblades

Així mateix, Galvañ ha subratllat que una de les principals preocupacions del Servici Valencià d’Ocupació i Formació és “tractar d’eliminar la bretxa que ha separat les persones que viuen en localitats despoblades, perquè totes les persones puguen accedir als servicis de Labora”.

En total, hi ha previstes 221 visites a municipis i universitats de tota la Comunitat Valenciana. Després d’esta primera etapa de visites del Bus Labora, es procedirà a reestructurar-les per als mesos següents, fins que finalitze en maig de 2025. Este servici, en qualsevol cas, podria prorrogar-se al final d’este.

Els dies previstos perquè l’autobús estiga en la localitat s’ha calculat en funció de la població censada, de manera que en les localitats amb menys població estarà un dia, mentres que en les que tinguen més volum de persones censades seran dos les jornades en què este servici estarà present en la localitat. L’horari d’atenció d’estos punts mòbils serà entre les 10:00 hores i les 18:00 hores, de manera ininterrompuda, i de dilluns a divendres.

Una estratègia que busca la proximitat

Gràcies a esta iniciativa de la Generalitat, en col·laboració amb la Federació Valenciana de Províncies i Municipis (FVPM), tant el veïnat com l’estudiantat de les localitats seleccionades podrà accedir, acompanyats i assessorats per un equip humà especialitzat, a la plataforma Punt Labora i les seues diferents ferramentes, de manera presencial, individualitzada i independentment del punt de la geografia valenciana on residisca.

Labora dona continuïtat així a este innovador projecte per a acostar els seus servicis a tota la ciutadania, especialment en els municipis més despoblats, molts d’estos en àrees rurals. Així, el nou Servici Valencià d’Ocupació aposta per una estratègia d’una proximitat renovada en l’atenció oferida a cada persona, així com per la igualtat entre els diferents territoris de la Comunitat Valenciana.