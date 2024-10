Madrid y Valencia sellan una alianza en infraestructuras y lamentan que Sánchez «rema en contra»

El conseller de Medioambiente, Infraestructura y Territorio de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, y el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Domínguez, han coincidido en que potenciar las conexiones entre la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid mejora la competitividad de ambas regiones y, por extensión, del conjunto de España. «Madrid y Valencia tocan la misma música», aseguraron durante la celebración del Foro ED «Conexión Madrid-Valencia, el nuevo eje del transporte en España».

Ambos consejeros también identificaron el freno que el crecimiento económico sufre por los tapones logísticos, lo que se tradujo en una nítida petición: El Gobierno de España debe aumentar las inversiones en el eje entre Valencia y Madrid.

Estas son las dos principales conclusiones del encuentro «Conexión Madrid-Valencia, el nuevo eje del transporte en España» organizado por Economía Digital con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de Valencia y la colaboración de la Generalitat Valenciana y EAE Business School Madrid, en cuya sede se celebró ayer el evento, y que fue presentado por el director de Economía Digital, Bernat García, que remarcó la apuesta de este medio de comunicación por realizar foros de debate presenciales en Madrid, Barcelona, Galicia, Andalucía y Valencia.

Durante el Foro ED, los responsables de Infraestructuras de los gobiernos madrileño y valenciano han dado con las claves de la nueva autopista ferroviaria que une el Puerto de Valencia con la capital, reiterando la coordinación que hay entre ambos territorios.

En junio se puso en marcha el mayor hub logístico en España. El Puerto de Valencia es el primer puerto de Mediterráneo y el cuarto de Europa por tráfico de contenedores y rutas. Aproximadamente el 40% de los contenedores de exportación e importación que llegan a España lo hacen a través de la Autoridad Portuaria de Valencia. Del total, más del 90% se despachan en Madrid. «La Comunidad de Madrid es un gran cliente del Puerto de Valencia», señaló Martínez Mus.

El consejero madrileño Jorge Rodrigo Domínguez resaltó también la buena conexión con Comunidad Valenciana, explicando que ambas comunidades siguen «políticas liberales» que son «más eficaces y dan seguridad a los empresarios del sector logístico para que inviertan».

«Tenemos un tercer remero que estira la barca para que no arranque»

La primera autopista marítimo-ferroviaria de España se trata de un proyecto que ya funciona, pero necesita mejoras y ampliaciones. En esta línea, ambos consejeros han puesto el foco en el Gobierno de España, solicitando al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que sume a la causa para «aprovechar al máximo» el puerto.

El consejero valenciano ha explicado: «La sensación que tengo ahora es que vamos en un barco remando. Estamos remando las dos comunidades y nos falta el tercer remero que no solo no rema, si no que a veces estira de la barca para que no arranque. Si los tres remáramos, la verdad es que el país entero tendría muchísima capacidad, aprovecharíamos muy bien las circunstancias y mejoraríamos».

El conseller de Medioambiente, Infraestructura y territorio de la Generalitat, Vicente Martínez Mus. Economía Digital

El representante de la Comunidad de Madrid también ha resaltado la falta de medios por parte del Gobierno, resaltando que las autonomías no tienen las «suficientes capacidades a nivel logístico e industrial». «Si no quieren ayudar, por lo menos que no molesten», ha reiterado.

«Hay que mejorar las infraestructuras, pero no todo lo podemos hacer las comunidades. Acabamos de empezar, es un proceso lento, pero si no invertimos, tenemos un problema», concluyó Rodrigo Domínguez.

«Madrid y Valencia tocamos la misma música» Vicente Martínez Mus

Martínez Mus también ha hecho hincapié en el Corredor del Mediterráneo, una obra que «va de la mano» con la mejora del funcionamiento del puerto. «El Gobierno de España habla pero no actúa, llevamos ya un retraso», ha señalado el conseller valenciano. Reclaman que se aceleren los trabajos para que las mercancías de Madrid y la Comunitat Valenciana puedan llegar a otras autonomías.

Triangulo logístico

Por otro lado, el conseller valenciano ha propuesto una conexión ágil entre el triangulo compuesto por la fábrica de Ford Amussafes, el puerto de Sagunto, al lado de donde se ubica la gigafactoría de Volkswagen, y el Puerto de Valencia. El objetivo es dar impulso al núcleo productivo de la zona, habiendo realizado ya una inversión de 98 millones de los fondos propios de la Generalitat Valenciana. «La nueva terminal intermodal dispondrá de una capacidad de almacenamiento superior a los 4.500 contenedores», aseguró Martínez Mus.

Desde la Generalitat no esperaron a que la Administración Pública apostara por esta infraestructura y Carlos Mazón se adelantó a los hechos. El conseller ha considerado que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez «esta instalado al corto plazo» y «la infraestructura requiere planes a largo plazo».

Conexión por la energía nuclear

Jorge Rodrigo introdujo ayer otro factor crítico para el desarrollo no sólo de la logística sino, fundamentalmente, de la industria que necesita las vías de transporte que es una energía barata. En este sentido, el consejero madrileño apuntó: «Tenemos un problema de energía en la Comunidad de Madrid porque, como depende de la propia Administración General del Estado y del Gobierno de Pedro Sánchez, no tenemos las capacidades para que se nos dé la suficiente capacidad energética que en muchos casos, no se necesita sólo a nivel logístico, que también, sino para traer industria a Madrid y poder generar riqueza y seguir generando empleo. Y ahí nos ponen, como bien decía el consejero (Martínez Mus), nos ponen palos en las ruedas».

La continuación por parte del consejero de Infraestructuras valenciana fue la referencia a la energía nuclear y la petición de prorrogar su cierre programado para 2030. «A nosotros, la única independencia que nos interesa es la energética. Queremos ser autosuficientes energéticamente«, aseveró Martínez Mus.

«Es una barbaridad permitir que se cierre«, defendió el valenciano, que añadió: «Cada vez se acerca más la fecha y cada vez es más obvio que necesitamos alargar la vida de las nucleares porque si no, no vamos a tener energía, no vamos a tener energía barata».