Montes augura que los 500 coexpositores de la Comunitat Valenciana batirán record en Fitur

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha presentado en Feria Valencia las novedades de la presencia de la Comunitat Valenciana en la próxima edición de Fitur 2024, que tendrá lugar en Madrid del 24 al 28 de enero. Montes augura una edición en la que los 500 coexpositores de la Comunitat Valenciana batirán récord de asistencia, que en la última edición se situó en 220.000 personas.

Fitur es una de las grandes citas anuales del sector turístico y una de las principales actuaciones de promoción para este 2024, que supone además “una gran oportunidad para que nuestras empresas busquen oportunidades que nos hagan a todos más fuertes”, ha recalcado Montes.

La titular de Turisme ha anunciado que este año la Generalitat pone a disposición del sector “un magnífico estand en el que contamos con más de 500 coexpositores, entre marcas, municipios, empresas y asociaciones del sector”. De hecho, ha incidido en que “esta será una edición de récord por la gran presencia de empresas y entidades que nos acompañan, mostrando la riqueza de nuestra oferta de producto, tecnológica y experiencial”.

En términos generales, Fitur afronta su próxima edición, la 44ª, con perspectivas muy positivas respaldadas por la aceleración de la actividad turística, esperando superar las cifras del año pasado que ascendieron a 222.000 visitantes.

Como en años anteriores, el estand de la Comunitat Valenciana se ubicará en el pabellón 7 de Ifema, con 2.050 m2. El diseño, la construcción y montaje del mismo, ha sido adjudicado a la empresa valenciana Tars Design From I To C S.L., por un importe total de 774.593,6 euros (IVA incluido). Se trata de un estand ferial adaptable, que además de Fitur está planteado para la presentación de la oferta turística de la Comunitat Valenciana en otros nueve certámenes nacionales e internacionales a lo largo de este año.

Lema ‘Actitud Mediterránea’

El estand de la Comunitat Valenciana, que reunirá los atractivos turísticos de Castellón, Valencia y Alicante, inspira su creatividad este año con el claim ‘Actitud Mediterránea’. Un concepto amplio que recoge el modo de vida, la pasión y el esfuerzo, la luz y el alma del Mediterráneo y que impregna a turistas y visitantes.

Los colores blanco y azul, símbolos del Mediterráneo, serán los predominantes del estand, que contará con espacios abiertos y accesibles para todos, y grandes pantallas y elementos gráficos donde mostrar la variedad de los destinos y de la oferta turística de la Comunitat Valenciana.

El estand mostrará la pasión por vivir, la tradición y la modernidad, la esencia de esta tierra acogedora y abierta que se esfuerza por ser y hacer felices a los que nos visitan, la actitud mediterránea que convence a todo el mundo para vivir la experiencia del viaje en la Comunitat Valenciana.

Además, durante los cinco días de la feria, Turisme Comunitat Valenciana ha organizado una completa agenda de presentaciones, catas, showcookings y reuniones con los principales turoperadores, agentes de viajes, compañías aéreas, así como oficinas de turismo en el exterior y profesionales de diferentes ámbitos.

En concreto, “serán más de 200 actividades previstas de las que esperamos obtener los mejores resultados para incrementar nuestra competitividad y oportunidades de negocio en este 2024”, ha matizado Nuria Montes.

En este contexto, la responsable de la política turística del Consell ha querido hacer hincapié en que “la Comunitat Valenciana se ha posicionado ya, como uno de los destinos turísticos más relevantes a nivel nacional e internacional, con 23,7 millones de visitantes en el año 2023, convirtiéndonos en el quinto destino más visitado de España”.

No obstante, Montes es consciente de que “esta es una carrera de fondo, y de que todavía podemos llegar más allá en nuestra estrategia”, ha añadido. En este sentido, ha avanzado que “en 2024 tenemos previsto reforzar todavía más nuestra estrategia de promoción y marketing, con más de 150 actuaciones promocionales en 20 mercados emisores”.

“Una estrategia – ha continuado, que contemplará nuevas acciones en países con gran potencial, como Estados Unidos, China o Japón”. Además, Montes ha anunciado que “se van a implementar políticas específicas y estrategias a largo plazo que garantizarán la sostenibilidad y la continuidad del sector turístico”. Esta visión de la Generalitat Valenciana busca consolidar a la región como un destino turístico sostenible, de calidad, innovador, diversificado y de referencia, tanto a nivel nacional como internacional.

“Nuestro objetivo no es sólo destacar, sino ser los líderes indiscutibles en la elección de aquellos que consideran a la Comunitat Valenciana como su destino predilecto”, ha resaltado Nuria Montes.

Por otro lado, “buscaremos mejorar la competitividad del sector y la calidad de nuestros servicios turísticos a través de programas como el Bono Viaje, donde invertiremos 12,5 millones de euros de presupuesto; ayudas específicas, como las ya puestas en marcha para a los hoteles de la Comunitat Valenciana del Programa del Imserso con una inversión de 3 millones de euros y líneas nominativas”, ha manifestado Montes.