Més de 12.000 persones han participat en el programa ‘Cinema a les Platges’ de la Diputació de València 

El balanç del popular programa ‘Cinema a les Platges’ que ha représ la Diputació de València per a este estiu ha sigut qualificada de «molt positiva». Més de 12.000 espectadors han participat durant els mesos de juliol i agost d’alguna de les 43 pel·lícules projectades en 19 platges de diferents municipis valencians, destacant la sessió duta a terme a la platja d’interior de Playamonte, a Navarrés.

Amb una mitjana de quasi 300 espectadors per projecció (arribant a 500 en platges com la de Cullera), el programa estival de la corporació per a la temporada turística alta ha tingut, per a la Diputació, «un gran acolliment «entre residents i visitants dels municipis en què s’han realitzat estes sessions nocturnes.

El diputat de Turisme de la Diputació, Pedro Cuesta, ha destacat “l’èxit d’una iniciativa que permet als estiuejants disfrutar de les platges també a la nit gràcies a una oferta d’oci atractiu i gratuït. Hem donat per finalitzat el programa i ja tenim sol·licituds noves per a l’any vinent. Volem continuar ampliant i millorant esta iniciativa”.

Aprofitar el cinema per fer turisme d’interior

Cal destacar a més la valoració positiva que han transmés els propis assistents als cinemes d’estiu a través de les enquestes que es realitzaven de manera aleatòria després de cada sessió.

Des de l’àrea de Turisme de la institució provincial s’ha volgut donar un impuls al turisme d’interior mitjançant la projecció de vídeos promocionals de municipis de l’interior abans de cada pel·lícula. “Esta acció ha tingut el doble objectiu d’oferir una oferta turística d’oci complementària a la de sol i platja, i crear sinergies entre costa i interior amb el públic assistent”, segons ha explicat Cuesta. Des de les pantalles també s’ha anat emetent informació audiovisual sobre la cura del medi ambient i les pròpies platges.

En la mateixa línia, prop del lloc de projecció s’han situat punts d’informació turística amb personal d’atenció al públic i dos pantalles tàctils amb informació de tota la província, amb especial atenció a les zones d’interior. “L’interior de València és clau a l’hora d’oferir al visitant una completa i variada, alhora que desestacionalitzada, oferta turística”, ha remarcat el diputat de Turisme.

Platges i pel·lícules projectades

Les cintes projectades s’han pogut veure, a més d’en la ja esmentada platja continental de Playamonte (Navarrés), a les platges de La Patacona (Alboraia), Tavernes de la Valldigna, Els Plans (El Puig de Santa María), Pau Pi (Oliva), Port de Sagunt (Sagunt), Meliana, Puçol, Mareny de Barraquetes, La Llastra (Sueca), Canet d’en Berenguer, Platja Nord (Gandia), Bellreguard, El Perelló, Daimús, Piles, Xeraco, Platja Sud (Pobla de Farnals), i Sant Antoni (Cullera).

Entre els títols més destacats que han reunit milers d’espectadors al voltant de les pantalles han destacat alguns com Super Mario Bross, Robot Dreams, E.T., La Patrulla Canina, Barbie, Campeonex o Vaya Vacaciones.