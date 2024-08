FGV formalitza l’adjudicació de les obres de l’estació central del TRAM d’Alacant per 98,6 milions d’euros

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha formalitzat l’adjudicació de les obres del ‘Projecte de construcció del tram avinguda Salamanca – estació intermodal de la xarxa de TRAM d’Alacant’, la futura estació central, per 98.636.780 euros, IVA inclòs, a l’UTE formada per Rover Infraestructuras, S. A.; Rover Rail, S. A., i Germania de Instalaciones y Servicios, S. L. U. A part de l’obra en si, la direcció d’esta tindrà un cost de 3.351.560,66 euros, també IVA inclòs.

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez, ha declarat que “el projecte de l’estació central permetrà crear un gran node intermodal a on convergisquen els fluxos de llarg recorregut, el sistema TRAM i els servicis amb autobusos urbans, metropolitans i interurbans”.

El també president del Consell d’Administració d’FGV ha destacat «l’esforç i el compromís d’este Consell des del primer moment quan es va negociar amb Adif i es va aconseguir la cessió gratuïta i permanent dels terrenys necessaris per a este projecte, que permetran iniciar este mateix any les obres de la nova estació central del TRAM d’Alacant prolongant la xarxa des de l’estació d’FGV de Luceros».

Finalment, Martínez Mus s’ha congratulat que “esta importantíssima inversió de més de 100 milions d’euros es convertirà en una fita de la intermodalitat de la ciutat, alhora que eliminem eixe mur que separa l’estació de Renfe de la de Luceros”.

Característiques de l’estació central

La futura estació central del TRAM d’Alacant tindrà una superfície de 12.000 metres quadrats de planta general i se situarà al costat del flanc sud de l’estació d’Adif, paral·lela a este edifici, però subterrània. El projecte preveu quatre vies i dos andanes per a poder atendre degudament tant els servicis metropolitans del TRAM amb destinació el Campello, Sant Vicent – Universitat i Cabo de Huertas, com les connexions de tren-tram amb Benidorm i Dénia.

El disseny de la capacitat ferroviària permetrà un increment important de les actuals circulacions, així com atendre les futures extensions del sistema. A més, l’extrem oest de l’Estació s’ha dissenyat per a permetre la futura prolongació del TRAM per a atendre els barris d’eixa zona de la ciutat. Igualment, cal destacar que es treballa junt amb l’Ajuntament d’Alacant en diverses solucions d’esta prolongació de cara a poder dotar d’este servici de transport el màxim nombre possible de ciutadans.

L’actuació començarà enguany mateix amb l’execució d’un estacionament provisional situat al costat de les vies d’Adif, darrere de l’actual edifici de control de trànsit ferroviari. A partir de llavors, s’escometrà, d’una banda, l’execució de l’estació pròpiament dita i, d’una altra, la connexió subterrània amb l’extrem de la línia existent. En total, seran més de quatre anys d’obres.